La selección femenina anima a toda la gente "con dudas" que acuda y llene el Metropolitano

Foto de familia durante la presentación del partido entre España y Alemania del próximo 2 de diciembre - Matias Chiofalo - Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 25 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de fútbol hizo un llamamiento este martes para que el próximo 2 de diciembre toda la gente acuda y llene el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) acogió la presentación de este encuentro, que servirá para decidir el título tras el de ida del próximo viernes 28 de noviembre y para el que, según indicaron desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya se han vendido cerca de 45.000 entradas, lo que supondrá un nuevo récord de asistencia en un partido del combinado nacional femenino, superando los 32.657 espectadores de la final de la anterior Liga de Naciones en febrero de 2024 disputada en La Cartuja de Sevilla.

"En primer lugar agradecer a la Comunidad de Madrid por el apoyo para poder jugar en un estadio tan increíble como es el Metropolitano, para nosotros jugar en un estadio así es algo increíble y animar a toda esa gente que queda con dudas a que venga para llenemos el estadio. Va una buena entrada, pero tenemos días por delante y la vamos a necesitar", aseguró Sonia Bermúdez.

La entrenadora madrileña insistió en solicitar a que la afición aprovecha "la oportunidad de ver en directo al mejor equipo del mundo y a esas referentes que antes no se tenían" en un partido de vuelta de una final que le encantaría afrontar "con un gran resultado desde Alemania". "Pero Alemania es un gran rival. El equipo está con muchas ganas de que llegue este partido y sabemos que se va a decidir en el Metropolitano seguramente", advirtió.

A su lado, la capitana de la campeona del mundo, Irene Paredes, echó la vista atrás para ver cómo han cambiado las cosas desde que debutó hace 14 años con la Absoluta. "Ha pasado muchísimo tiempo y en aquel momento era impensable lo que estamos viviendo hoy en día, el haber sido campeonas del mundo, tener ahora la posibilidad de poder revalidar la Nations, ha cambiado todo", subrayó.

"El poder jugar una final en Madrid nos hace especialmente felices e ilusión. Además, al ser Madrid creo que facilita para que nuestra gente venga, ya que cada una somos de una Comunidad autónoma y al estar en el centro creo que es fácil venir para la gente. Si hay alguien tiene alguna duda, que venga y sumemos", pidió la central.

La centrocampista del Atlético de Madrid Fiamma Benítez también tiene "mucha ilusión" por la posibilidad de levantar un título en el estadio del equipo en el que milita. "Que la gente se anime que vamos a necesitar a todo el mundo y ojalá poder disfrutar juntos", apuntó la valenciana.

La joven Vicky López, madrileña, no escondió su ilusión. "Cuando jugaba en las calles de Madrid nunca me imaginé jugar en un estadio como el Metropolitano y sobre todo con toda la gente que va a venir. Me hace mucha ilusión porque es un gran estadio, es una final con la selección y como soy de las más jóvenes lo siento más especial. Ojalá volver a levantar ese trofeo rodeada de toda la gente, de toda mi gente", afirmo.

AYUSO: "EL DEPORTE FEMENINO ES AHORA UN TSUNAMI PARA LAS MUJERES"

Por su parte, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, quiso agradecer "el compromiso y el esfuerzo de estas jugadoras y de la seleccionadora" y recalcó que actualmente la selección esté "en lo más alto del fútbol femenino mundial". "Es un orgullo para nuestro país tener a una selección y un equipo de jugadoras como las que nos acompañan", confesó.

También agradeció al Atlético de Madrid por cederles "un gran estadio, uno de los más importantes de Europa" y "el compromiso de la Comunidad de Madrid con un partido muy importante" y que permite que la capital siga acogiendo "grandes eventos a nivel mundial". "Agradecer ese compromiso permanente porque esta es una acción más, pero hay otras de atrás y vendrán muchas más en el futuro. Ojalá podamos seguir trabajando para hacer grande una capital que es internacional", deseó.

"La RFEF se siente extraordinariamente cómoda en la Comunidad de Madrid, trabajando codo con codo con la Comunidad, Ayuntamiento y demás para que seamos la referencia en este momento. Tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar para esta promoción de nuestro fútbol en el mundo", añadió.

El dirigente indicó que toda la selección está "muy ilusionada" en conseguir reeditar el título de la Liga de Naciones para seguir "en lo más alto" antes de afrontar otros "grandes retos" como el Mundial de Brasil del año 2027.

Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la encargada de cerrar el acto recalcando que este partido es "de vital importancia" para una región "española y que es para todos y de todos" y que ya cuenta con un calendario deportivo "excepcional". "Este partido lo hace más completo porque además el deporte femenino está siendo ahora un auténtico tsunami para las mujeres", expresó.

"Queremos que la Comunidad de Madrid llegue desde el último campo de fútbol del primer pueble, por pequeño que sea, a las grandes competiciones internacionales de hombres, mujeres, niños, mayores y personas con discapacidad para que todos juntos formemos parte de ese Madrid de todos que está más de moda que nunca y que sirve para proyectar nuestro país al exterior", añadió.

Díaz Ayuso indicó que el martes todo el mundo va a tener la posibilidad de "ver a estas mujeres" y que los niños y niñas que juegan "en los patios" podrán saber que "compitiendo pueden llegar lejos como ellas y hacer un ejemplo con los valores de jugar, luchar y ganar".