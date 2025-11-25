1030369.1.260.149.20251125184137 Policía Nacional y RFEF se unen en el 25N para pedir que "cualquier víctima denuncie ante la primera señal de violencia" - POLICÍA NACIONAL Y RFEF

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han unido este martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para pedir que "cualquier víctima de violencia de género denuncie ante la primera señal de violencia".

"En el fútbol una agresión es tarjeta, pero tu vida no es un juego. En violencia de género no hay tarjetas amarillas, directamente sacamos la roja. No esperes al final del partido, ante la primera señal de violencia, denuncia", han trasladado ambas organizaciones a través de un vídeo.

Un vídeo donde cuatro mujeres --dos jugadoras de la Selección Española de Fútbol y dos agentes de la Policía Nacional-- comparten el citado mensaje en un campo de fútbol, vestidas con sus respectivos uniformes de trabajo y hablando a cámara en primer plano.