La selección femenina y una barrera más por romper

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol intentará este miércoles clasificarse para las semifinales de la Eurocopa de Inglaterra algo que pasa principalmente por dejar fuera a la anfitriona, lo que supondría superar por primera vez un cruce en un gran torneo internacional. Será su quinta tentativa, recordamos las otras cuatro.

1. Semifinales de la Eurocopa 1997. La primera ocasión en la que el combinado nacional femenino tuvo la ocasión de jugar un cruce en un gran cita fue en su primera participación, hace 25 años en la cita que organizaron Noruega y Suecia. Con sólo ocho selecciones, superó la fase de grupos para pasar a las semifinales y medirse allí con Italia, que se impuso por 2-1. El gol lo anotó Ángeles Parejo.

2. Cuartos de la Eurocopa 2013. España no volvió a un gran torneo hasta 2013, aunque desde entonces no se ha perdido ninguno más, Juegos Olímpicos aparte. También en Suecia, y con doce participantes, superó su grupo para pasar a cuartos y citarse con Noruega, donde ya jugaba Ada Hegerberg y que no le dio demasiadas opciones al derrotarla por 3-1. Jenni Hermoso, en el 92, hizo el gol de un equipo del que sobreviven nueve años después Irene Paredes y Lola Gallardo.

3. Cuartos de la Eurocopa 2017. Después de hacer historia en 2015 al clasificarse para su primer Mundial, el combinado nacional afrontaba ilusionado, ya con Jorge Vilda en el banquillo, la cita continental que acogía los Países Bajos, donde participaron 16 selecciones. Las españolas volvieron a superar su grupo y tenían un teórico cruce asequible en cuartos ante Austria, pero no fueron capaces de hacer gol y se despidieron en la tanda de penaltis.

4. Octavos del Mundial 2019. España prosiguió con su evolución y se clasificó para el siguiente Mundial, en Francia, donde logró el primer triunfo de su historia ante Sudáfrica. Sin embargo, no pudo con Alemania y terminó segunda lo que la envió a un duro cruce en octavos ante los Estados Unidos. Jenni Hermoso fue capaz de equilibrar casi al instante el primer tanto de penalti de Megan Rapinoe y aunque la selección dio la cara, cayó finalmente eliminada por otra discutida pena máxima a falta de un cuarto de hora.