La selección de Kosovo recibirá una prima de un millón de euros si se clasifica para el Mundial

PRISTINA, 29 Mar. (dpa/EP) -

La selección nacional de Kosovo recibirá una prima de un millón de euros del Gobierno del país si vence a Turquía el martes y se clasifica para el Mundial de Canadá, Estados y México del próximo verano.

El Gobierno del primer ministro Albin Kurti ha prometido la bonificación si el equipo se clasifica por primera vez para un gran torneo en el partido que se disputará en la capital, Pristina.

Kosovo llegó a la final de la repesca tras imponerse por 4-3 a Eslovaquia, tras lo cual el ministro de Finanzas, Hekuran Murati, anunció en Facebook que el equipo recibirá 500.000 euros por este logro, una decisión que se ratificará el lunes.

Se desconoce cómo se distribuiría la bonificación, que ascendería a un máximo de 1,5 millones de euros. Teniendo en cuenta a los jugadores, los entrenadores y el personal técnico, supondría entre 40.000 y 50.000 euros por persona.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, y la gran mayoría de la población es de etnia albanesa. La Federación de Fútbol de Kosovo es miembro de la FIFA y la UEFA desde 2016. La selección no logró clasificarse para los Mundiales de 2018 y 2022 ni para las Eurocopas de 2020 y 2024. En esta ocasión, se clasificó para la repesca europea al quedar segunda, por detrás de Suiza, en su grupo de clasificación.

El ganador del martes pasará al Grupo D del Mundial, donde se unirá a la coanfitriona Estados Unidos, Paraguay y Australia. Turquía se clasificó para la final de la repesca tras vencer por 1-0 a Rumanía.