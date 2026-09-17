Las 'semis' de la Supercopa se disputarán los días 2 y 3 de febrero y la final, el 6 en el estadio del Galatasaray

Horarios de la Supercopa de España 2027 en Estambul (Turquía). - RFEF

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Supercopa de España 2027 se disputará en Estambul (Turquía) como sede de una nueva edición del torneo, con la semifinal FC Barcelona-Atlético de Madrid programada para el 2 de febrero, la otra que enfrenta a Real Sociedad y Real Madrid, el día 3, y la final, el sábado 6.

Según un comunicado, el Chobani Stadium Fenerbahçe Sükrü Saracoglu Sports Complex, casa del Fenerbahçe, está situado en la parte asiática de Estambul, cuenta con capacidad para cerca de 48.000 espectadores y fue escenario de la final de la Copa de la UEFA de 2009; allí se disputará el martes 2 de febrero la primera semifinal entre FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Un día después, Real Sociedad y Real Madrid se medirán en el Tüpras Stadium, campo del Besiktas con un aforo superior a los 42.000 espectadores y escenario de la Supercopa de Europa de 2019 y la final de la Europa League 2025-26.

El duelo por el título se disputará el sábado 6 de febrero en el Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park, donde juega sus partidos como local el Galatasaray y que, con capacidad para más de 53.000 espectadores, será el mayor de los tres escenarios de esta Supercopa. Inaugurado en enero de 2011 con un encuentro entre el conjunto turco y el Ajax, el estadio será el encargado de coronar al próximo supercampeón de España.