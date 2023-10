Senna: "Ancelotti no tendrá problemas de adaptación en Brasil"

"Hay que esperar tres temporadas para saber si Bellingham es algo parecido a Zidane"



MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Relaciones Institucionales del Villarreal, el exinternacional español Marcos Senna, ha asegurado que Carlo Ancelotti "no tendrá problemas de adaptación" en la selección brasileña, donde se le sitúa el próximo curso, ya que "tiene carisma y se gana los jugadores", y cree que "hay que esperar tres temporadas" para saber si el inglés Jude Bellingham es "algo parecido a Zidane" en el Real Madrid.

"Tiene carisma y se gana a los jugadores. Un entrenador a ese nivel tiene que convencer a los jugadores de lo que quieren. Carlo es de estos entrenadores capaces de hacerlo con los mejores jugadores. Si se confirma su fichaje por la selección brasileña, no que tendrá problemas de adaptación. Lo hará rápido. Eso es importante. La clave es ganar", señaló en el marco del evento 'American Dream' by AWEX Education de Madrid, en el que participará en el proceso de scouting de jóvenes para obtener una beca que les permita estudiar en Estados Unidos mediante la práctica del fútbol.

Por otra parte, cree que es pronto para comparar al inglés Jude Bellingham con otro ídolo madridista, Zinédine Zidane. "Las comparaciones son odiosas. Bellingham es apenas un chiquillo y acaba de empezar el campeonato. Es verdad que se estrenado con unos grandes números. Yo creo que nadie se lo esperaba. Ni él. Es un talento que marcará una época, pero comparar ahora es temprano. Zidane es quien es: una leyenda con un gran legado. Hay que esperar tres temporadillas en el Real Madrid para saber si Bellingham puede ser algo parecido", manifestó.

"El camino que hizo Benzema es un buen ejemplo de la paciencia que hay que tener con chicos como Bellingham. Tuvo un camino pausado, de buen rendimiento mezclado con sufrimiento y críticas al principio... y acabó consagrado. O Luka Modric, que también necesitó tiempo de adaptación, pero acabó siendo un ídolo. Bellingham tiene muchos años de contrato, pero ya ha demostrado desde pronto que es bueno. Pero hay que mantener regularidad en el Real Madrid. Nos queda esperar, a ver si se consolida o es una lluvia de verano", prosiguió.

Sobre si Leo Messi llegará para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, cree que "siendo Messi, todo es posible". "Ojalá llegue al Mundial de 2026. Ojalá nunca deje el fútbol. Ojalá en el Mundial de 2026 lo veamos para disfrutarlo. Messi, donde va, despierta pasión. Es el mejor del mundo. Yo me alegro por Messi también, por haber elegido un país que lleva años queriendo crecer. El nombre Messi ha sido una inyección", señaló.

Además, considera que el Mundial 2030, que organizará España con Portugal y Marruecos, además de Uruguay, Argentina y Paraguay, será "bastante diferente". No sé cómo funcionará, pero va a tener que funcionar sí o sí. Estamos acostumbrados a un formato de Mundial de uno o dos países. Ahora está cambiando todo, ahora en varios continentes, pero es un Mundial, seguro que será bonito. Nos tendremos que adaptar a este nuevo formato. No nos queda otra", subrayó.

En otro orden de cosas, cree que Estados Unidos está "dando pasos agigantados en el fútbol". Cuando Estados Unidos quiere hacer algo, lo hace muy bien. Este interés en lo que al fútbol se refiere, va creciendo. Ahora no será distinto. Hay una gran expectativa", insiste Senna.

Por último, Senna habló del evento 'American Dream' de AWEX Education, que se celebrará del 19 al 22 de octubre en Madrid. "Estas experiencias con los chavales son preciosas. Paso tiempo con los chicos, con sus familias... En ellos se ve la ilusión, la esperanza por lo que van a hacer", dijo. "Yo tuve la oportunidad de jugar en Estados Unidos, en el New York Cosmos, pero no de estudiar, no he tenido la fortuna que van a tener ellos", rememoró.