Sergi Roberto da el salto a la MLS con LA Galaxy

Archivo - Sergi Roberto - Europa Press/Contacto/Tiziano Ballabio - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Sergi Roberto fichó este sábado de manera oficial con Los Angeles Galaxy de la MLS norteamericana después de pasar las dos últimas temporadas en el Como italiano.

"LA Galaxy anunció hoy la firma del mediocampista Sergi Roberto como agente libre hasta el 30 de junio de 2028, con opción a extenderlo a la temporada 2028-2029, sujeto a la obtención de su visa P-1. Roberto se une al Galaxy tras dos temporadas con el Como 1907 de la Serie A italiana, después de una destacada trayectoria de 18 años con el FC Barcelona en España", dijo el club americano.

Roberto, que se encontrará con el que fuera su compañero Riqui Puig, tomó el camino hacia la MLS como muchos otros antes, después de un paso por el Como y tras hacer su gran carrera en el Barça, donde demostró su capacidad de rendir en distintas posiciones. El internacional español ganó 25 títulos de blaugrana. "Sergi aporta una combinación de liderazgo, calidad técnica, inteligencia táctica y experiencia en campeonatos que pocos jugadores poseen", declaró Will Kuntz, gerente general del LA Galaxy.

"Ha sido una pieza clave en algunos de los mejores equipos de su generación y comprende no solo lo que se necesita para ganar, sino también lo que significa ser un equipo ganador. El carácter, la versatilidad posicional y el liderazgo de Sergi serán de gran valor, y estamos encantados de darle la bienvenida a él y a su familia al LA Galaxy", añadió.

Roberto, de 34 años, ayudó al Como 1907 a quedarse en la Serie A tras su ascenso y en la temporada 2025-26 logró la primera clasificación del equipo italiano para la Champions. El de Reus se formó en la Masía desde los 14 años y debutó en el primer equipo del Barça en 2010, llegando a ser capitán en su última campaña. El catalán ganó siete títulos de Liga, seis Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes de la FIFA y dos Supercopas de Europa.