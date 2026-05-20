Sergio Camello: "Estamos más que preparados, la Conference va a ser nuestra"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Rayo Vallecano Sergio Camello ha comentado este miércoles que están "más que preparados" para la final de la Conference League que les medirá al Crystal Palace inglés, y ha señalado que se han ganado "el respeto" y que tiene "la seguridad" de que alzarán el título.

"En la final puede pasar cualquier cosa. Estamos más que preparados y creo que nos hemos ganado el respeto. Muchas veces nosotros mismos nos hacíamos pequeños ante otros rivales. Cuando piensas en el Crystal Palace, a todos nos suena el nombre porque idolatramos mucho a los equipos de la Premier League, pero nosotros somos el Rayo y hemos llegado hasta aquí igual que ellos. Tengo la seguridad de que la copa va a ser nuestra", afirmó el delantero del Rayo Vallecano en el 'media day' previo a la final de la Conference League.

Camello apuntó que el Rayo Vallecano es "lo último que queda del fútbol de antes". "Siempre digo a la gente que viene a Vallecas que lo menos importante es el fútbol. Lo importante es todo lo que hay alrededor: las previas, la unión con la gente, cómo anima nuestra grada, lo que reivindican y por lo que luchan. Es un equipo tan especial haya llegado hasta una final europea con todo lo que tenemos y contra todo lo que luchamos, tiene mucho mérito", agregó.

El madrileño subrayó que "siente agradecimiento" por ver que 11.000 o 12.000 personas vayan a ir a Alemania. "Esta es nuestra fiesta. Nosotros somos los protagonistas, pero ellos son los invitados y seguramente quienes más la van a disfrutar. Nadie nos ha dicho que haya obligación de ganarla y ahí entiendes que para ellos esto ya es enorme. Va a ser uno de los días más felices de sus vidas y eso emociona mucho", explicó.

El campeón olímpico confesó que lo que ha llevado al equipo hasta la final ha sido "el fondo de armario" y que la gente que entra desde el banquillo sume. "Desde que existen los cinco cambios es muy importante tener jugadores que aporten desde fuera. La unión entre lo humano y lo deportivo ha creado el mejor equipo de la historia del Rayo", añadió.

"Cuando llegas aquí y ves que gente histórica como Óscar Trejo, Álvaro García o Isi convierten todos los problemas en humor, entiendes que no te puedes quejar y que tienes que trabajar. Eso crea una unión especial. Hay que mejorar muchas cosas, sobre todo alrededor de la cantera y del fútbol femenino, porque el Rayo es algo muy bonito y mucha gente no entiende cómo no se cuida más", recalcó.

Por último, el bigoleador en la final olímpica reconoció que uno "siempre sueña con marcar goles" y que está "en racha". "Claro que me imagino marcando en Alemania, pero sinceramente prefiero que el gol lo meta otro. Yo ya viví lo que es ser protagonista y la gloria luego no sabe tan bien como uno imagina. Prefiero disfrutarlo con mis amigos en el barrio, sin estar en todas las portadas. Aunque está claro que me encantaría marcar", concluyó.