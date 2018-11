Sergio González: "Nos enfrentaremos al Madrid más difícil que nos podemos encontrar"

Publicado 02/11/2018 14:22:11 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha asegurado que el cambio de técnico en el Real Madrid hace que sea "más difícil" enfrentarse a él este sábado en el Santiago Bernabéu (16.15 horas), y ha afirmado que esto puede irles "en contra", aunque ha advertido de que a pesar de medirse con un rival "imponente" "no" deben "tener miedo" cuando tengan la pelota.

"El cambio de entrenador es un arma de doble filo. Lo sé por experiencia propia, siempre se agita el árbol: los que juegan espabilan, los que no juegan quieren participar, el míster hace tres cambios... Llegamos en el momento más complicado, el Madrid más difícil que nos podemos encontrar. Hasta ahora parece que no encontraba su sitio, quizás era más débil de lo habitual. Esta semana nos puede ir en contra. Siempre esperamos la mejor versión del rival; sabemos que Solari puede hacer alguna variación", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que Santiago Solari está "habituado a un sistema, pero quizás pueda cambiarlo". "No podemos cerrarnos a uno", recalcó. "Esperamos un Madrid fuerte, potente, con futbolistas estratosféricos, al que le gusta tener la pelota, asociarse por dentro, en el que los laterales son futbolistas muy ofensivos... Lo que no era normal era lo que estaba pasando con el Real Madrid en su casa", recordó.

Sobre el duelo, el técnico catalán explicó que el equipo tiene que "competir", pero sin renunciar a "tener fútbol". "La palabra 'competir' engloba todo: actitud, estar bien como grupo, jugar cuando tienes la pelota... Es un escenario imponente, pero es un partido en el que si no jugamos al fútbol vamos a estar todo el rato defendiendo. Tenemos que mantener nuestra línea de juego: ser fuertes atrás y cuando tengamos la pelota no tener miedo", aseveró.

"Creo que vamos en un momento bueno para nosotros para poder disfrutar de un partido contra el Real Madrid. ¡Quién nos lo iba a decir hace seis meses! Vamos a competirlo y vamos a intentar jugar bien al fútbol", prosiguió. "Tenemos que intentar jugar por dentro para acabar por fuera, intentar hacer transiciones en diagonal, hacer daño a la espalda...", enumeró.

El de l'Hospitalet de Llobregat también identificó el mayor punto débil de los de Solari. "En casa, sus dos laterales son muy ofensivos, y quizás en ese hueco a la espalda podemos hacerles daño. Si tienen algún punto menos fuerte es ese. Intentaremos que los centrales corran, tener la pelota, porque tras pérdida son muy fuertes en la primera presión, y si adelantan las líneas y les ganamos ahí creceremos y respiraremos. Espero que seamos capaces de ser nosotros mismos", comunicó.

"Los primeros minutos son importantes siempre. Si salimos bien es importante, porque ellos querrán meter un gol lo antes posible para poner el partido de cara. Espero que sea lo más tarde posible o nunca", continuó.

Además, Sergio recordó que están "haciendo las cosas muy bien" y que poco les están "teniendo más en cuenta", algo que no pasará desapercibido para el preparador argentino. "Él sabe que va a ser un partido difícil, lo que debería pasar es que nos pudieran ganar. Pero estamos haciendo bien las cosas, saben que tenemos nuestros puntos fuertes, que vamos a intentar hacerles daño. No me cambiaría porque tengo una sensación de satisfacción plena", subrayó.

"CUANDO ALGO FUNCIONA, SOMOS DE TOCAR POCO"

Por otra parte, descartó que vaya a hacer demasiados cambios en el Bernabéu. "Cuando algo funciona, somos de tocar poco", dijo, a pesar de la buena actuación de los menos habituales en Copa. "Ser titular está muy difícil. Han hecho que estén muy cerquita de los que están jugando. Hay gente que se ha ganado ser titular, pero hay gente que no se ha ganado salir del equipo", añadió.

Tampoco confirmó si el delantero italiano Daniele Verde será titular. "Daniele ha pasado por un momento difícil con la lesión. Tiene un golpeo extraordinario, y poco a poco va a tener que darnos más", expuso. "Nos está aportando muchísimo. Hay que ir poco a poco con él", advirtió.

Por último, aseguró que a nivel emocional "hace poca falta" preparar este encuentro. "Los futbolistas conocen a la perfección el rival y el escenario que tenemos enfrente. El rival en imponente, pero se trata igual que cualquier otro partido a nivel de preparación, a nivel de posibilidades de hacer daño", afirmó.

"Van a tener esa sensación que tenemos todos cuando vamos por primera vez a escenarios importantes. Una vez rueda la pelota, te olvidas del escenario. Espero que solventemos bien ese aspecto", concluyó sobre los que se estrenarán en el Bernabéu.