Sergio González: "Una victoria ante el Leganés sería un balón de oxígeno"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha reconocido que una victoria este viernes ante el Leganés sería "un balón de oxígeno" para el equipo de cara al objetivo de la permanencia, y ha pedido "tranquilidad" y no caer en la desesperación ante un rival "peligroso" y que esperará "con la pistola cargada" cualquier descuido.

"A mí me enseñó el míster Paco Flores que los 'sis' condicionales no valen nada en esta vida. Vamos a hacerlo bien, a preparar bien el partido y a intentar ganar. El partido será complicado, pero sé que la gente (afición) ha dado un paso adelante en ese aspecto. Los futbolistas saben la responsabilidad que tienen, la asumen y la gestionamos. No es un partido definitivo, pero puede ser un balón de oxígeno", declaró en rueda de prensa.

El técnico barcelonés, que explicó que manejan "dos estructuras" para enfrentarse a los 'pepineros', apeló a mantener la "tranquilidad" a pesar de que vayan pasando los minutos y no hayan marcado. "Debemos, sobre todo, atacar, y que los que ataquen tengan la tranquilidad de que los demás les vamos a dar un buen equilibrio. Ellos son muy fuertes en las transiciones y buscan bien las espaldas, y cuantos menos riesgos corramos en esa zona, mejor. Tienen la opción de los carriles, muchos centros laterales...", enumeró.

"Sabemos que tenemos que tener la pelota, pero no podemos descuidarnos y volvernos locos. Debemos ser un equipo reconocible: jugar por fuera, con los puntas, sabiendo que ellos están con la pistola cargada y que si te roban en transición son muy fuertes. Ellos se encuentran muy cómodos sin la pelota, y no podemos hacer que eso nos desespere", continuó. "El Leganés juega 5-4-1, con carriles abiertos y profundos, quizá le gusta menos tener la pelota que al Valencia. Cada partido tiene matices diferentes", analizó.

Para buscar el triunfo, el conjunto blanquivioleta contará con una afición que ha agotado las entradas y abarrotará el José Zorrilla. "El ambiente va a ser extraordinario, el de las grandes citas. Somos conscientes del esfuerzo que hace la gente por venir a animarnos y queremos devolver esa sonrisa", manifestó.

Además, les pidió que no piensen "que se va a ganar el partido inmediatamente". "Hay que madurarlo y trabajarlo, habrá fases en las que no nos encontraremos a nosotros mismos. Me gustaría que estuviésemos todos convencidos de que lo vamos a sacar. Esperemos que en los tramos menos buenos la gente aparezca para minimizarlos", subrayó.

Por otra parte, Sergio alabó a su homólogo en el banquillo del Leganés, Javier Aguirre. "Tengo relación con Javier Aguirre y es una persona impresionante. Ha dado con la tecla con sus futbolistas, es muy positivo, transmite tranquilidad y energía, es muy visceral. Me alegro de que le vayan bien las cosas, porque su trato conmigo fue excelente", dijo sobre el mexicano.

"Es un grandísimo entrenador, no solo por los conocimientos futbolísticos que tiene, sino por cómo transmite. Ahora es un equipo que cree más en sus posibilidades, que tiene claro cómo jugar y se ha convertido en un rival peligroso. Nos encontramos en este momento con el mejor Leganés", añadió.

Por último, el preparador del conjunto vallisoletano descartó hablar de posibles movimientos en el mercado de invierno. "Ahora solo me planteo ganar al Leganés. La semana que viene tendremos muchos días para hablar con los futbolistas y de las opciones de salida", concluyó.