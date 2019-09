Sergio González: "Yo no tengo nada que decir de Kubo, no se me ha dado la posibilidad de valorarlo"

Actualizado 22/08/2019 16:38:23 CET

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha afirmado este jueves que "no" tiene "nada que decir" sobre el joven centrocampista Takefusa Kubo, perteneciente a la disciplina del Real Madrid, y que tampoco ha contado con "la posibilidad de valorar" su cesión al equipo pucelano, posibiidad truncada al confirmarse que el japonés pone rumbo definitivamente al RCD Mallorca.

"Yo no tengo nada que decir de Kubo, no se me ha dado la posibilidad de poder valorar a Kubo. Eso es todo lo que habéis dicho vosotros, lo que ha dicho Pedrerol, que le estáis dando una importancia... parece que haya escrito misa. Él ha dado una opinión en el sentido de una información que no ha venido por estos lados. Si Kubo decide irse al Mallorca, habrá tenido sus consejos para poder ir allí", ha comentado Sergio en rueda de prensa.

Así, el técnico del Valladolid admitió que sus pupilos afrontan el inminente partido de LaLiga Santander ante el Real Madrid "con muchísima ilusión" y "con un refuerzo importante por la victoria del otro día", en el campo del Real Betis (1-2) para la jornada 1.

"Sabiendo que hicimos un partido correcto, pero que tampoco hicimos un grandioso partido. Una lectura muy positiva siempre que se gana, se trabaja mucho mejor y los futbolistas tienen ganas de escucharte. Con el partido que tienen enfrente, no hace falta un charla para motivarles. El Madrid es un rival de los 'tops' y lo que queremos es competir como equipo, que es lo que queremos siempre", indicó.

"Nos vale para quitarnos un poco el temor de ir a un campo como es el Bernabéu, con el equipo que hay enfrente. Al final, esto es intentar hacer el equilibro sabiendo que somos capaces de hacerlo bien, pero que también el Madrid es un rival muy fuerte. Todos sabemos el abanico de recursos que tienen, que son muchísimos", reiteró.

"Todo lo que sea relajarse no entra en nuestra forma de trabajar", aseguró tras recordar que el año pasado cosecharon "una derrota inmerecida" de su visita al estadio merengue, pero quedándose "con lo que pasó en el campo" como buen recuerdo y como estímulo para sus nuevos delanteros. "Arriba tenemos este año un fondo de armario importante", destacó Sergio al respecto de sus fichajes.

"Ojalá encontramos a un Madrid que le falte conexión entre ellos, que le falte esa opción como equipo. Pero ellos tienen individualmente la capacidad suficiente como para suplantar el tema colectivo. El Madrid tiene futbolistas que por sí mismos te ganan el partido", insistió.

"Creo que ellos van a dejar combinar, van a tener opciones de jugar por dentro, van a tener opciones de jugar por fuera... pero sabiendo siempre que las vigilancias defensivas son muy importantes. Porque, cada vez que nos roben, saben que tienen futbolistas desequilibrantes a nivel de velocidad", concluyó Sergio.