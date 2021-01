Sergio Lozano confirma la gravedad de su lesión y que estará varios meses de baja

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ala del Barça de fútbol sala Sergio Lozano ha confirmado este sábado la gravedad de la lesión que se produjo en el partido de Liga de Campeones ante el Prishtina (9-2), previsiblemente una rotura en la rodilla a falta de confirmación de la resonancia, y ha adelantado que estará varios meses de baja.

"A la espera de la resonancia magnética, todo apunta a que me tiraré unos meses fuera, es algo difícil de explicar y difícil de entender, me encontraba en el mejor momento después de las operaciones. Como dije, mi mejor premio es volver a sentirme así, pero desgraciadamente parece que cuando vuelves a disfrutar jugando de lo que más amo, me vuelvo a romper la rodilla", escribió en la red social Twitter.

El conjunto azulgrana se clasificó para los octavos de final de la Champions goleando al Prishtina kosovar (9-2), pero perdió a su capitán por una nueva lesión de rodilla. Tras el choque, el técnico culé, Andreu Plaza, se mostró visiblemente afectado por lo sucedido con Lozano.

"Muchísimas gracias por los muchos mensajes de ánimo, realmente me siento muy querido y eso es un tremendo orgullo, que seas del equipo que seas siempre tengáis unas palabras bonitas para mí", indicó 'El Búfalo'.

"Ahora mismo lo veo todo negro e incluso piensas cosas de las que quizás te puedas arrepentir, pero también me conozco y cuando pasen unos días y todo vuelva a la calma tengo claro que volveré a enfocarme y poner todo mi esfuerzo en recuperarme al 100%", concluyó.