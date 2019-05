Sergio Ramos comparecerá en rueda de prensa a las 17.30 horas y podría aclarar su futuro

Publicado 30/05/2019 16:08:06 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, comparecerá este jueves a las 17.30 horas ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, según informó el club blanco.

El objetivo de esta comparecencia podría servir para aclarar el futuro del central andaluz, que en los últimos días ha sido el centro de atención por su petición para dejar el club tras recibir una oferta del fútbol chino.

"No tiene nada de importancia. (Ramos y su hermano, su representante) Pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino y que no pueden pagar transfer. Le dije que eso no podía ser y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que podamos dejar que el capitán se vaya gratis, sentaría un precedente terrible", declaró a principios de semana Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en una entrevista en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.