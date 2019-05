Sergio Ramos: "Hazard vendría muy bien al Real Madrid"

Publicado 30/05/2019 19:23:17 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos dio su visto bueno a la posible llegada de "un 'jugadorazo'" como Eden Hazard, que les vendría "muy bien" y que les puede "dar mucho", mientras que prefirió no entrar en el tema de la detención de su excompañero Raúl Bravo en la 'Operación Oikos".

"Es un jugadorazo, de nivel 'top' y vendría muy bien al Real Madrid, ojalá viniese porque puede dar mucho a este Real Madrid", aseguró Ramos en rueda de prensa donde aclaró su futuro con el club madridista, cuyo nuevo proyecto tiene "una pinta muy ilusionante" y "suena bien".

El de Camas recordó que habrá gente a la que "le toque salir" y "gente nueva" que llega y que "trae nuevas motivaciones". "En eso consiste hacer un buen equipo", advirtió. "Hay que recuperar ese hambre, aunque yo sigo intacto y tengo siempre la misma tanto mañana como dentro de dos días, haya ganado lo que haya ganado", apuntó.

El central también indicó que ha habido en otras ocasiones 'cracks' que llegaron al "que se quedaron aquí a la mitad" y que "a veces" se le pregunta por lo que opina de un posible nuevo fichaje, pero que "las decisiones son de otros". "En este tiempo, hemos tenido mucho tiempo en el vestuario para conversar y debatir para sacar conclusiones para un nuevo futuro", remarcó.

Por otro lado, eludió hablar de la detención de su excompañero Raúl Bravo en el marco de la 'Operación Oikos' contra el amaño de partidos y las apuestas ilegales. "Le tengo especial cariño porque fue compañero mío durante unos años, pero la justicia decidirá, no sé lo que se ha hecho o no, es una cosa que me preocupa poco", zanjó.