Un serio Athletic asalta el Di Stéfano con susto de Adriana Nanclares y aleja al Real Madrid del FC Barcelona

Las jugadoras del Athletic Club celebran el 0-1 de Sara Ortega ante el Real Madrid en la Liga F Moeve 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se despidió prácticamente de pelear por el título de la Liga F Moeve 2025-2026 después de perder este martes por primera vez en esta temporada en el Estadio Alfredo di Stéfano por 0-1 ante un serio Athletic Club, que confirmó su mejoría desde hace varias semanas y en un choque con susto para su portera Adriana Nanclares, en partido adelantado a la jornada 17.

La internacional tuvo que ser sustituida al poco de iniciarse el encuentro tras sufrir un golpe fortuito en la cabeza con una compañera de equipo y, según informó su club, fue "trasladada al hospital por precaución para realizarle las pruebas pertinentes, conforme al protocolo de contusión cerebral".

Pese a ese percance y susto, el Athletic Club demostró su buen estado de forma y su solidez defensiva para contener a un Real Madrid que no tuvo demasiadas ocasiones y que las que tuvo, se topó con una inspirada Olatz Santana, clave para que su equipo fuese el primero en ganar este año en el Alfredo di Stéfano, un escenario donde nunca lo había hecho y donde las madridistas no perdían en liga desde hace casi un año, por 0-1 ante la SD Eibar. La guardameta realizó paradas de mérito a Caroline Weir con 0-0 y una clave Alba Redondo en el tramo final.

Bajo la inspiración de Santana, el conjunto que entrena Javi Lerga confirmó su momento de alza con su novena jornada sin perder, precisamente desde que cayese 1-4 ante el Real Madrid en San Mamés en la primera vuelta, diez partidos sin caer si se cuenta la eliminatoria de Copa de la Reina ante el Europa.

El gran gol de Sara Ortega pasada la hora de juego decidió los tres puntos para un Athletic Club que se queda a ocho todavía de la tercera plaza de la Real Sociedad y con un choque más, y que aleja casi definitivamente al Real Madrid de la pelea por el título con el FC Barcelona, que en caso de ganar este miércoles en el Johan Cruyff al Atlético de Madrid le pondrá diez de distancia. La mejor noticia para Pau Quesada la vuelta de la centrocampista francesa Sandie Toletti.