Setién: "El Atlético no regala el balón a pesar de que no tenga nuestros mecanismos"

Publicado 06/10/2018 16:55:51 CET

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este domingo en el Wanda Metropolitano (16.15 horas), "no renuncia a tener el balón" a pesar de que no tenga "los mecanismos" que tiene el cuadro verdiblanco, y ha afirmado que sería "una sorpresa" ganar a pesar de que irán "a comprometerle".

"El Atlético de Madrid ha tenido partidos en los que ha sido bastante superior. Contra el Brujas ha tenido el 68% de posesión, y esto ha pasado en otros partidos. El Atlético no renuncia a tener el balón, no lo regala. Es verdad que quizás no tengan los mecanismos que tenemos nosotros, que los trabajamos a conciencia, porque tienen otra manera de entender el fútbol. Supongo que no nos va a permitir tener el balón como en los dos últimos partidos que hemos jugado. Están en su casa, irán a apretar arriba y tratarán de jugar en nuestro campo", manifestó en rueda de prensa.

Además, afirmó que el conjunto rojiblanco tiene este año "una plantilla extraordinaria" y que ha incorporado "a jugadores importantes". "En mediocampo tiene tres jugadores que han ido convocados con la selección española. Aunque tengan algunos jugadores lesionados, el nivel de este equipo es extraordinario, está siempre compitiendo con Real Madrid y Barcelona. Será un partido muy difícil, pero nosotros estamos confiados con nuestro rendimiento y con lo que estamos haciendo. Seguro que será un partido atractivo y disputado", señaló.

El preparador cántabro reconoció también que es "una incógnita" cómo formará el equipo del 'Cholo' este domingo. "Ha variado el otro día; en la primera parte contra el Brujas jugó con cinco atrás, en el descanso cambió. Contra nosotros el año pasado cambió el sistema y jugó con cinco atrás. Es posible que podamos encontrarnos esto, que puedan jugar como habitualmente, con cuatro atrás y cuatro en el mediocampo. Nos esperamos cualquier opción y trataremos de que nos afecten lo menos posible sus intenciones y que podamos desarrollar lo que nosotros pretendemos", dijo.

"Los últimos partidos que hemos jugado ante el Atlético de Madrid ha habido bastante igualdad. Conseguimos un empate de mucho mérito el año pasado, que hubo ocasiones por ambos equipos, aunque nosotros tuvimos algo más el balón. El partido que jugamos aquí -en Sevilla- el año pasado también fue bastante igualado", continuó.

Sobre el estado de forma del equipo, Setién considera que están "en un buen momento". "Sería toda una sorpresa ganar a este equipo en su campo. Tendríamos que tener ese punto de suerte que necesitan los equipos que son menores para ganar los partidos, que el que es superior no tenga su día y que tú estés acertado. Espero este año que estemos un poco más acertados en las ocasiones que tengamos y confiar en que no lo esté Griezmann, que está siempre iluminado y no necesita muchas ocasiones para finalizar. Esta es la diferencia que marcan los grandes equipos. Vamos con muchísima ilusión y vamos a comprometerles", apuntó.

"El balance es bastante positivo en cuanto a la línea estable de rendimiento. Es verdad que prácticamente en todos nos ha costado encontrar el camino del gol, pero también hemos sido mucho más consistentes en defensa y hemos mantenido nuestra portería a cero, lo cual nos ha permitido sumar los suficientes puntos como para estar en la zona tranquila de la tabla. Lo más importante es habernos mantenido en la misma línea de juego, en la posesión, en las ocasiones de gol. Somos bastante estables. Podemos darnos un notable en estos siete partidos", aseveró sobre la línea de esta temporada.

En otro orden de cosas, Setién restó importancia al hecho de que puedan ponerse líderes al final de la jornada. "Si se da, fenomenal, pero todo lo que se dé ahora será circunstancial. No nos va a afectar tanto si pasa eso como si perdemos. Es pasajero, no va a tener una implicación, aunque sí en el estado de ánimo", aseguró.

"GRIEZMANN ESTÁ EN EL ESCALÓN INMEDIATAMENTE INFERIOR A MESSI"

Por otra parte, explicó que el defensa Antonio Barragán tiene "un problema en el pie". "Tiene un problema que le ha impedido entrenar hoy. Está mejor", dijo, antes de hablar de Cristian Tello. "Tello, desde que consideramos que jugara en esa posición y fuera una alternativa para ese carril, su actitud y su compromiso han sido extraordinarios. Su intención de mejorar los aspectos defensivos han ido aumentando. Se está comprometiendo muchísimo. Con el balón nos da muchas cosas, tiene velocidad para hacer daño arriba", añadió.

El preparador cántabro habló también del francés Antoine Griezmann, aunque opinó que está en el escalón "inmediatamente inferior" a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo. "Griezmann es un grandísimo jugador de un nivel altísimo, no sé si a la altura de Messi, porque Messi es mucho Messi, pero si no está con ellos está en el escalón inmediatamente inferior", subrayó.

Sobre su compatriota Thomas Lemar, afirmó que es un "grandísimo futbolista", con "mucha capacidad para desequilibrar y marcar diferencias en el último tercio del campo". "Es muy bueno. Habrá que controlarle y tenerle en cuenta, como a Griezmann. El Atlético de Madrid se ha reforzado muy bien este año con grandes futbolistas; es verdad que tiene una plantilla corta y que ahora, puntualmente, ha perdido a algunos por lesión, sobre todo atrás, pero tiene un potencial extraordinario. Seguro que le vamos a ver en lo alto de la clasificación compitiendo con Real Madrid y Barcelona", expuso.

Por último, mostró su preocupación por el césped del Wanda Metropolitano, aunque también por el del Benito Villamarín. "Me preocupa, evidentemente, porque para nosotros es importantísimo. Ya estoy bastante preocupado por el nuestro, porque no está bien. Es algo que nos preocupa muchísimo. Quizás no nos podamos quejar por cómo están los de fuera cuando el nuestro no está bien. Para nosotros es importantísimo y así se lo he hecho saber al club. Nos condiciona muchísimo", finalizó.