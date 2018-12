Setién: "Bastante hemos hecho con no salir lesionados de este campo"

Publicado 13/12/2018 23:46:18 CET

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, lamentó no haber podido cerrar la fase de grupos de la Liga Europa con una victoria tras empatar con el Dudelange (0-0), pero aseguró estar satisfecho por lograr el primer puesto del grupo y por no haber perdido a ninguno de sus jugadores por lesión, sobre todo dado el mal estado del terreno de juego.

"Al principio de temporada no pensábamos que podíamos venir a este último partido con los deberes hechos. Es verdad que nos hubiera gustado ganar para haber corroborado la buena trayectoria en esta competición, pero bastante hemos hecho con no salir de aquí lesionados y con las dificultades que eso conlleva", dijo Setién en declaraciones a Gol.

"La realidad es que había zonas del campo que estaban heladas y la circulación de balón se complica en estas circunstancias. Además, cuando tienes un equipo que renuncia a atacar hay que estar muy fino y es prácticamente imposible. Aún con todo hemos generado cuatro o cinco ocasiones que podíamos haber ganado, pero nos vamos satisfechos por haber superado a Olympiacos y Milan en la clasificación", añadió.

En este sentido, el técnico cántabro quiso reconocer el trabajo de sus pupilos. "El Milan es un equipazo, siempre lo ha sido, quizá ahora no esté en su mejor momento. Y quizá nosotros éramos los que teníamos -por historia y por todo- que habernos quedado fuera, pero de ahí que hayamos conseguido la primera posición y esto nos permite afrontar el futuro con ilusión y con ganas", afirmó.

Por último, Setién no mostró preferencias en el sorteo del próximo lunes, pero sí pidió jugar en un país donde no haga mucho frío para que no afecte al estado del césped. "Que no vayamos a jugar donde haga mucho frío como hoy y que, al menos, el campo esté bien. Ya con eso me conformo", finalizó.