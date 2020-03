Setién, desde casa, pide a los barcelonistas que se confinen

"Piensa en el riesgo que supone (salir) para muchas personas, quédate en casa"

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se ha sumado a la campaña del club para pedir el confinamiento voluntario de la sociedad y ha asegurado que, pese a que le gustaría estar entrenando y no en el sofá de su casa, esto es lo que se debe hacer.

"Aquí estoy, sentado en el sofá de casa cuando me hubiera encantado haber podido ir a trabajar o a entrenar, como cada día", comentó el técnico blaugrana. No obstante, cree que no salir es lo que se debe hacer en estos momentos para evitar la propagación del coronavirus.

"Ahora tenemos unas recomendaciones que cumplir, que nos obligan a ser responsables. Piensa en el riesgo que supone para muchas personas, para tí mismo y para todos los demás. Así que quédate en casa", pidió.

El fútbol profesional y amateur, como la mayoría de deportes, están paralizados a la espera de que el Covid-19 esté controlado y deje de ser una pandemia. El futuro de las competiciones está ahora mismo en el aire.