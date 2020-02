Setién: "Para el Madrid este partido es vital, mucho más que para nosotros"

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha afirmado que su partido contra el Real Madrid en la jornada 26 "es vital" para los merengues, "mucho más" que para sus pupilos, ya que una victoria de los culés en el estadio Santiago Bernabéu les serviría de impulso en lo más alto de LaLiga Santander.

"Para el Madrid este partido seguramente es vital, mucho más que para nosotros, en cuanto a la situación en que estamos en la tabla y en relación al tiempo que puede quedar y a la ventaja que podamos lograr si ganamos", ha comentado Setién este sábado durante una larga rueda de prensa.

"Para el Madrid es un partido clave, no sí si decisivo; pero sí importante porque, si al final tú ganas, te pones a cinco puntos", ha subrayado. "Puede ser un día importante, evidentemente, porque una victoria nos daría una ventaja que no sé si ya sería suficiente. Supongo que no, porque ya hemos visto cosas muy extrañas en el fútbol, pero la realidad es que no me fío de las dinámicas", ha matizado.

"En estos partidos, el pasado se olvida y lo que prima es el presente. Yo creo que incluso se olvidan los puntos y la situación en la tabla, porque es un Clásico y los dos equipos se emplean siempre al máximo y tratan de ganarlo, independientemente de la situación que le toque vivir a cada uno. Yo espero un partido disputado, un partido con alternativas, un partido igualado y ya veremos luego quién acierta y quién hace mejor las cosas", ha asegurado Setién.

"El plan que en principio tenemos previsto es el que llevaremos a cabo. No renunciaremos en ningún caso a ir a por el partido, como hacemos siempre. Trataremos de hacer las cosas mejores que el rival, a ver si nos da. Tenemos alternativas pensadas, como siempre, y veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos", ha proseguido.

Setién también ha analizado su reciente visita al Bernabéu. "No fui a ver a Guardiola. Fui a ver el partido, fui a ver al Madrid y a un rival que es muy similar en cuanto a conceptos a nuestro equipo. Y estuvimos sacando conclusiones. Ya vimos el plan que él diseño para jugar el partido. Hay cosas que pudo hacer el City que nos pueden venir bien y hay otras que no podemos desarrollarlas o no nos interesan; ahí radicó un poco la conversación", ha indicado al respecto.

"Hemos vuelto a ver otra vez el partido que jugamos el año pasado contra el Madrid con el Betis, y el anterior, y hemos tratado de captar cosas que realmente nos puedan valer. Nosotros vamos a ser un equipo atrevido, que vamos a tratar de tener el balón lo que podamos", ha dicho. "Pero al Madrid también hay que tenerle bien en cuenta. Es un gran equipo, auque ahora podamos pensar que no está en un buen momento, por eso yo no me fío", ha confesado.

"Yo creo que el Madrid en su casa y en cualquier sitio siempre es peligroso. Cuando empieza el partido, todo esto se olvida y sabes que tienes enfrente al Barcelona o tienes enfrente al Real Madrid. Y a veces no piensas en las consecuencias, solo piensas en jugar, en dar lo máximo, en hacer lo mejor posible las cosas... Una vez se da eso, todo está en manos de los jugadores y del entrenador, de su plan para hacer las cosas mejor. Esa tensión añadida, que viene de su situación, no creo que les influya tanto", ha declarado.

"Me alegraría que ganásemos, muchísimo más por lo que significa para nuestra afición que para mí mismo. Yo sé de la responsabilidad que tenemos en este momento, no solamente en este partido sino en tratar de ganarlos todos. Ojalá que podamos conceder una victoria a nuestra afición porque siempre es importante y porque además te acercas mucho al objetivo que es ganar el campeonato", ha manifestado.

"No tengo ninguna duda de que el Madrid no es un equipo contemplativo, que espere y se repliegue. Nos va a apretar, nos va a dificultar ya desde el inicio y tendremos que andar muy finos para superar esa presión", ha continuado. "En ningún caso uno cuando va al Bernabéu va tranquilo, aunque haya ganado las dos veces anteriores", ha opinado el entrenador blaugrana.

"Me haría muchísima ilusión poder ganar este Clásico, que para mí sería el primero, y continuar la racha extraordinaria que lleva el club y también la que llevo yo. Pero una cosa son las ilusiones que uno se genera y otra luego la realidad, y la realidad es mucho más complicada que las ilusiones. Soy una persona moderada, muy cauta y hasta que no se dé esa circunstancia no celebrará demasiado", ha avisado.

BUENAS PALABRAS HACIA ANSU FATI, JORDI ALBA Y PIQUÉ

Sobre Ansu Fati, Setién no ha aclarado si disputará minutos en este encuentro. "Yo veo a todos los jugadores que están aquí preparados para jugar de inicio, y se van a entregar y seguramente él lo haría muy bien", ha expresado el técnico culé, antes de valorar las recuperaciones físicas de Jordi Alba y de Gerard Piqué.

"Jordi está bastante bien, las sensaciones son positivas y lo único que hay que decidir es si lo vamos a sacar de inicio o no. Él desde luego está con confianza y ya veremos si optamos por que juegue de inicio o no", ha señalado. "Lo de Gerard, está prácticamente superado el problema que ha tenido. No está dañado ni nada, se ha recuperado muy bien y no va a tener ningún problema", ha agregado.

Así, Setién ha respondido a cómo se descanta un Clásico. " Pues como se descanta la mayoría de los partidos: el acierto. Ya vemos cómo se ganan y se pierden muchos partidos que a veces ni siquiera van con los merecimientos de uno u otro. Lo que ha pasado a veces en el campo no tiene nada que ver en el resultado. Yo espero que nosotros podamos jugar mejor y que acertemos. Pero yo todo no lo puedo controlar", ha dicho.

"Está claro que para nosotros es importante tener el control del partido, en la mayor parte del tiempo. Es verdad que a veces no puedes porque el rival lo hace bien también y te cuesta robar y te cuesta mantenerlo. Pero una base para nosotros es la conservación del balón, acelerar o pasar, y tener la pausa necesaria cuando se requiere en cada momento", ha argumentado.

"El Madrid también sabe conservar el balón, es un equipo al que no es fácil quitársela. Creo que ninguno de los dos nos gusta correr detrás de él. Y en los dos se ve con las estadísticas, siendo los que más rematan, los que más conservan el balón, los que más aciertos tienen... Dos equipos con lo que se espera de ellos por el nivel que tienen", ha afirmado.

"El Clásico tiene un componente emocional tremendo para mucha gente. Y todos queremos ver ganar a nuestro equipo y jugar bien. Son partidos muy especiales y que marcan mucho de cara al futuro en muchas cosas", ha seguido el entrenador culé.

"Estoy muy contento con la trayectoria que llevamos, me parece que poco a poco hemos ido mejorando. No sé exactamente hasta dónde podemos llegar, pero a mí no me vale generalmente con el resultado. Sé que es muy importante, pero no me quedo absolutamente satisfecho por ganar", ha resaltado.

"Entonces, hay muchas cosas que hay que trabajar cada día, muchas cosas que hablar con los futbolistas. Todos los futbolistas tienen margen de mejora y hay que ir ayudándoles para que eso pase. A mí me habría encantado tener un entrenador que me enseñara lo mejor de cómo ir haciendo eso", ha admitido.

"Pero luego hay otra cosa que no puedes controlar, y eso es el rival. Tendemos mucho a faltar el respeto a rivales que no tienen nombre, pensamos que ganarlos debería ser muy fácil y la realidad es que esto no es así. El nombre de tu club es importante, pero luego hay que estar en el campo y ganar el partido. Y en eso, tenemos en nuestra mano la capacidad de mejorar muchas cosas cada día con los futbolistas", ha concluido.