El Sevilla se agarra al Pizjuán para salir del descenso ante la Real Sociedad

Archivo - Jon Aramburu y Rubén Vargas en el Real Sociedad-Sevilla FC de la primera vuelta en Anoeta - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC busca este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas), en el último partido de la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, abandonar las posiciones de descenso con una victoria ante la Real Sociedad, sin alicientes clasificatorios después de haber atado su presencia en Europa la próxima temporada con la conquista de la Copa del Rey.

A pesar de haber ganado un único partido de sus últimos ocho compromisos, los tropiezos de sus rivales directos dan al cuadro nervionense la oportunidad de abandonar la zona de peligro con un triunfo en casa este lunes.

Con 34 puntos, los de Luis García Plaza están a solo dos de las posiciones de salvación que marca el Deportivo Alavés, que cayó ante el Athletic Club (2-4) y sería el gran damnificado en caso de triunfo sevillista. Sin embargo, las sensaciones del equipo no invitan al optimismo. Cinco derrotas en seis partidos, las dos últimas ante Levante (2-0) y Osasuna (2-1), han caldeado los ánimos en la afición andaluza.

Enfrente, el cuadro donostiarra, que acumula 43 unidades, llega a la cita sin apuros, nueve puntos por encima de la zona conflictiva a falta de cinco fechas para la resolución del campeonato y con el billete para la Liga Europa atado después de alzar el trofeo copero.

Aún así, los de Pellegrino Matarazzo esperan romper una serie de tres jornadas sin vencer, tras empatar con Alavés (3-3) y con el Rayo Vallecano (3-3) la semana pasada y perder en casa ante el Getafe (0-1).

Los locales no podrán contar con el sancionado Djibril Sow, que debe cumplir ciclo, ni con el lesionado Manu Bueno, mientras que el conjunto 'txuri urdin' tendrá las bajas de Álvaro Odriozola, Igor Zubeldia e Iñaki Rupérez, todos por lesión, y se mantiene pendiente del tocado Jon Karrikaburu, pero recupera a Gonçalo Guedes.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Sevilla FC - Real Sociedad. 21.00 horas.