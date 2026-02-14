Sevilla - Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del Sevilla FC Kike Salas. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Sevilla FC y Deportivo Alavés lucharán en el Ramón Sánchez-Pizjuán por tres puntos cruciales en la lucha por la permanencia, en la que ambos están inmersos. Más aun teniendo en cuenta que están igualados a 25 puntos en la tabla clasificatoria, aunque el empate, tras la victoria (0-1) en la ida, dejaría por delante al Sevilla, que se haría con el golaveraje particular.
POSIBLES ALINEACIONES
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Suazo; Agoumé, Peque, Mendy; Adams y Maupay.
Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Parada; Calebe, Blanco, Ibáñez, Aleñá; Martínez y Boyé.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a Sevilla y Alavés de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de febrero a las 18.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
DÓNDE VER
El duelo entre los hispalenses y los babazorros se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga y teledeporte.