Sevilla - Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del Sevilla FC Kike Salas.
El jugador del Sevilla FC Kike Salas. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 12:13
Seguir en

   MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Sevilla FC y Deportivo Alavés lucharán en el Ramón Sánchez-Pizjuán por tres puntos cruciales en la lucha por la permanencia, en la que ambos están inmersos. Más aun teniendo en cuenta que están igualados a 25 puntos en la tabla clasificatoria, aunque el empate, tras la victoria (0-1) en la ida, dejaría por delante al Sevilla, que se haría con el golaveraje particular.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Suazo; Agoumé, Peque, Mendy; Adams y Maupay.

   Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Parada; Calebe, Blanco, Ibáñez, Aleñá; Martínez y Boyé.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Sevilla y Alavés de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de febrero a las 18.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los hispalenses y los babazorros se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga y teledeporte.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado