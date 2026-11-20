El centrocampista del Sevilla Youssouf Fofana y el del Real Betis Isco Alarcón. - EPDEPORTES

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla y Real Betis se enfrentan este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, un derbi sevillano de altos vuelos al que ambos equipos llegan en posiciones europeas y con la ambición de conseguir tres puntos que supondrían consolidarse en el Top 4 para los béticos y el Top 6 para los sevillistas.

El Ramón Sánchez-Pizjuán vive este sábado uno de los derbis sevillanos más esperados en los últimos años. Por primera vez desde 2022, Sevilla, sexto, y Real Betis, cuarto, llegan al duelo instaurados en posiciones europeas, aunque separados por ocho puntos. Y es que los de Manuel Pellegrini han firmado el segundo mejor arranque de su historia en Liga.

En la otra parte de la ciudad, el Sevilla vive su comienzo de curso más exitoso de las últimas temporadas, en las que llegó a coquetear con los puestos de descenso. De la mano de Luis García, el conjunto de Nervión ha recuperado la regularidad en el juego y los resultados, aunque en las últimas seis jornadas están inmersos en una pequeña crisis de resultados --una victoria, tres derrotas y dos empates--.

Así, el Sevilla busca en el derbi recuperar el dominio de la ciudad con un triunfo después de encadenar tres duelos ante su eterno rival sin conocer la victoria --dos derrotas--. Tres puntos que le permitirían mantenerse una semana más en puestos europeos. Por su parte, el Real Betis tiene en su mano la posibilidad de ganar dos derbis consecutivos en territorio enemigo por primera vez desde 2012.

En lo deportivo, Luis García, que no podrá contar con José Ángel Carmona, Alfon ni Miguel Sierra, podría apostar por fortalecer el centro del campo con la entrada de Kochorashvili en lugar de Isaac Romero, adelantando a Fofana a la media punta, o optar por una doble punta con el canterano y Stassin. Además, Andrés Castrín podría volver al eje de la zaga junto a Kike Salas en lugar de Sangante.

En el lado verdiblanco, Manuel Pellegrini recupera al Cucho Hernández, que ya sabe lo que es marcar en un derbi, mientras que Dani Ceballos es duda y Morante baja confirmada. Aun así, se espera un Real Betis con el once de gala, en el que la única duda estará en si Parrott, que viene de marcar doblete con Irlanda pero que no lo hace con el Betis desde el 8 de septiembre, ocupa la punta de ataque o apuesta por Aitor Ruibal.

DUELO DIRECTO POR LA PERMANENCIA EN VALLECAS Y EL DEPOR EXAMINA SU AMBICIÓN ANTE UN NECESITADO ALAVÉS

Y más allá del derbi sevillano, otros dos partidos completarán la jornada sabatina de LaLiga EA Sports. En Mendizorrotza, Deportivo Alavés y Deportivo de A Coruña se medirán con distintos objetivos en un duelo que antes de arrancar la competición se previa como directo por la permanencia. Sin embargo, los gallegos están a solo tres puntos de Europa, y un triunfo en Vitoria les asentaría en dicha lucha.

Más apuros tiene el conjunto babazorro, al que encadenar ocho jornadas sin ganar lo ha precipitado a la segunda parte de la clasificación, con tres puntos de margen respecto al descenso. Los de Quique Sánchez Flores necesitan volver a hacerse fuertes en casa, donde no ganan desde el 6 de septiembre, y el Depor parece un rival propicio para reaccionar, ya que no pierden ante ellos desde 2002.

En el apartado de bajas, el Alavés tiene disponibles a todos sus jugadores a excepción de Mikel Rodríguez y Facundo Garcés, y la duda entre Guevara y Denis Suárez es la principal de cara al once. Por parte del Deportivo, Antonio Hifalgo tiene la importante duda de Pierre-Emerick Aubameyang, con molestias en el tobillo, así como la baja de Bright Ede.

Por su parte, el Municipal de Vallecas albergará un duelo directo por evitar el descenso. Rayo Vallecano y Valencia se ven las caras separados por tres puntos en la clasificación. El conjunto madrileño es 14º a dos puntos de los puestos de descenso, mientras que los che son penúltimos a dos de la permanencia. Además, ambos llegan al partido después de haber sumado cinco puntos en los últimos cinco partidos y de caer derrotados en la pasada jornada.

Pese a ello, el conjunto valencianista llega a Vallecas con la moral que le aporta haber ganado tres de los últimos partidos lejos de Mestalla --uno en Copa--, sumando siete de los últimos nueve puntos en Liga a domicilio. Además, no ha perdido como visitante frente al Rayo en sus tres últimos compromisos --dos empates--, a lo que se suma que Javier Aguirre solo ha perdido allí uno de los seis partidos que ha dirigido.

Y para acabar con estos datos tan negativos, los locales se aferran a su buen hacer en casa esta temporada, en la que solo el Elche consiguió derrotarlos (0-3). Es más, han sumado 10 de sus 12 puntos en Liga ante su público y en el último compromiso en 'el barrio' golearon a un equipo que disputa competición europea como el RC Celta (3-0).

En cuanto a las ausencias, Beñat San José tendrá las dudas de Álvaro García y Jozhua Vertrouwd, así como las bajas de Óscar Valentín, Augusto Batalla y Luiz Felipe, mientras que la buena noticia será la vuelta de Marash Kumbulla. Por su parte, el Valencia viaja a Madrid sin el sancionado José Luis Gayà y los lesionados Sergi Canós, Diego López y Jesús Vázquez. Además, David Otorbi y Danjuma, que formarán parte de la expedición son duda.

PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA EA SPORTS

Sábado 21.

Deportivo Alavés - RC Deportivo. García Verdura (C.Catalán) 14.00.

Rayo Vallecano - Valencia. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.

Sevilla - Real Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Real Madrid - RC Celta. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.