Sevilla FC - Girona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 12:01
   MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   En el Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla y Girona, a menos de un partido del descenso y separados por un punto en la tabla, pugnarán por alejar los puestos de descenso y, de paso, hundir a un rival directo.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Suazo; Mendy, Agoumé, Peque; Adams y Maupay.

   Girona: Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Arnau, Blind; Iván Martín, Beltrán, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Sevilla y Girona de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 7 de febrero a las 18.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los hispalenses y los gironís se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga y teledeporte.

