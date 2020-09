El Sevilla ha rechazado una millonaria oferta por Koundé

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', reconoció este lunes que han rechazado una suculenta oferta por Jules Koundé "que multiplicaba por más de 2,5" el precio del defensa francés por el que en 2019 pagaron 25 millones al Girondins de Burdeos.

"Hemos recibido el interés de un club por Jules y que nos ha transmitido una oferta en los últimos días que ha sido valorada por el comité de dirección y ha sido rechazada. Hemos tenido la oportunidad de decirle que no a una oferta que multiplica por más de 2,5 el precio de un jugador que hace un año todos decían que era caro", expresó Monchi en declaraciones recogidas por la web del club.

De todos modos, el directivo reconoció que si ese equipo, del que no desveló nada, volviese a hacer una oferta les volverían a "escuchar" y le responderían cuando creyesen "oportuno". "No sé si volverán o no, así que no tenemos un cronograma hecho. No es algo que nos preocupe porque, conociendo a Koundé, seguro que está pensando más en Lewandowski, Müller, Sané y Gnabry que en otras cosas", admitió en relación a la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern del próximo jueves.

"El Sevilla tiene un modelo de negocio desde hace 20 años que nos ha llevado a 20 finales y a ganar diez títulos, siete europeos y tres nacionales, y mi recomendación es que no lo cambiemos. Si nos ha ido muy, muy bien, no veo motivo para cambiarlo, y si hemos dicho que no es porque tenemos esa posibilidad, pero nuestro modelo es el que nos ha permitido ganar diez títulos y jugar 20 finales", resaltó el gaditano.

Monchi también dejó claro que "las salidas están bastante paradas. No hay movimientos", en parte porque ve que "muchos clubes están atados con el límite salarial y no hay demasiadas novedades". En este sentido, negó "ninguna negociación con la Lazio" por el 'Mudo' Vázquez, al que considera "importante" y al que le queda "un año de contrato", mientras que "hace ya diez o quince días que no hay movimiento" por Carlos Fernández y que "no hay negociación abierta con el Cádiz" por Amadou.

Sobre el duelo ante el campeón de Europa, recalcó que "ya hay esa motivación y esa ilusión por intentar abordar y enfocar de la mejor manera" el partido ante un Bayern al que calificó "como el mejor de Europa" y "en un estado prácticamente perfecto en rendimiento, confianza, agresividad y ambición".

"Han conformado una plantilla que ha ido de menos a más desde que llegó su nuevo entrenador y que ha encontrado su velocidad de crucero en estos dos meses ganando todo lo que se le ha puesto por delante. Darles como favoritos es no decir nada, pero vamos a viajar a Budapest y nos vamos a presentar al partido. A partir de ahí vamos a intentar por todos los medios que el título venga a Sevilla", aseveró el director deportivo sevillista.

Monchi realizó estas declaraciones tras la presentación del argentino Marcos Acuña, futbolista que llega para "reforzar el lateral izquierdo tras la salida de Reguilón y tener el puesto cubierto junto a Escudero". "Tiene tres años de experiencia en Europa rindiendo a buen nivel, es distinto en algunas cosas a Reguilón, pero tiene una buena vocación ofensiva importante, buenos conceptos defensivos y experiencia internacional con 30 partidos con Argentina, que también es importante", opinó.