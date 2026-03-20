Sevilla - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la mirada puesta hacia abajo, pero con la ilusión de poder engancharse a la lucha por Europa, Sevilla y Valencia disputarán uno de los clásicos del fútbol español en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Hispalenses y valencianos llegan al duelo separados sólo por un punto en la tabla clasificatoria, después de caer ante FC Barcelona (5-2) y Real Oviedo (1-0), respectivamente, en la pasada jornada.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; Akor Adams.

Valencia: Dimitrievski; Thierry, Unai Núñez, Cömert, Gayà; Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ugrinic; Ramazani, Rioja y Sadiq.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Sevilla y Valencia de la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de marzo a las 21.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los azulones se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y M+ LaLiga.