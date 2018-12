Simeone: "Algunos no son siempre respetuosos con el estilo que tenemos"

Publicado 27/11/2018 20:29:23 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado este martes que "algunos no son siempre respetuosos con el estilo y las formas" que tienen, en alusión a las críticas que aún reciben los colchoneros por su aguerrida forma de plantear cada partido, en la víspera de enfrentarse al AS Mónaco para la quinta jornada de la Liga de Campeones.

"El fútbol es maravilloso, porque todos podemos opinar y abrir juicio de lo que creemos y vemos. Yo soy muy respetuoso siempre con todos los sistemas y todas las formas de jugar. Y a veces, algunos no son siempre respetuosos con el estilo y las formas que tenemos nosotros. Pero en la vida tenemos que mirar hacia delante, creer en lo que vemos y después ejecutarlo", comentó Simeone en rueda de prensa desde el Estadio Metropolitano.

"Como siempre, trato de buscar las mejores soluciones a mi equipo para competir y seguir estando entre los mejores lugares en LaLiga, 'Champions' y Copa del Rey. A eso le pongo toda mi atención", aseveró el técnico argentino. "Me preocupa, como siempre, todo. Transmitir a mi equipo la idea del partido, poder ejecutar en el campo las características que tenemos y que venimos mostrando, siempre en crecimiento. Tenemos la necesidad de poder estar en octavos mañana a la noche", insistió.

Además, Simeone no aclaró si el ariete hispano-brasileño Diego Costa pasará por quirófano tras la lesión que se produjo contra el FC Barcelona. "Él está haciendo un esfuerzo enorme. El departamento médico siempre valora lo mejor para el futuro de él y de lo que vendrá. Ya sabe lo que pienso de él, lo tiene clarísimo. Y mientras él esté bien, siempre tendremos posibilidades", reiteró el 'Cholo' sobre un jugador en tela de juicio por su irregular inicio de temporada y los rumores de traspaso.

"Las consecuencias del trabajo traen los resultados. Los jóvenes son los que me empujan a ver que el Atleti tiene presente y futuro. Cuando vine, yo me ilusioné y me imaginé a un equipo que compitiese en los mejores lugares del mundo; y estamos cerca", opinó antes de elogiar a Thierry Henry, entrenador del Mónaco.

"Tiene un desafio importante. Seguramente podrá transmitirle a sus jugadores toda su experiencia y su trayectoria. Es un hombre con mucha personalidad, y por todo lo que le ha tocado vivir como futbolista, así se lo podrá transmitir a sus futbolistas", recalcó.

"Imagino que vendrán a competir de la mejor manera, porque tienen sus posibilidades para entrar en la Europa League aún. Y aquí en fútbol nadie regala nada", indicó Simeone, para luego señalar otra vez a Antoine Griezmann como gran favorito a hacerse con el Balón de Oro. "¿Quiénes votan al Balón de Oro? ¿Votan los periodistas, verdad? Yo creo que este último año, los mejores fueron Griezmann y Varane. Si después votan los periodistas, creo que debería ser esto", concluyó.