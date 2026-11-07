Simeone, sobre el Barça: "Jugamos contra el mejor, no tengo dudas"

Archivo - Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "no" encuentra "una razón" para explicar por qué juegan mejor en eliminatorias que en Liga contra el FC Barcelona, al que se enfrentarán este domingo en el Riyadh Air Metropolitano y que ahora mismo es "el mejor" equipo, y espera que puedan "jugar el partido" que tienen en su "cabeza".

"No tengo una razón para poder explicar ciertos resultados. Jugamos siempre contra un equipo muy bueno, posiblemente el mejor, no tengo dudas. Tiene un talento importantísimo de mitad de cancha hacia adelante. Será un partido duro, difícil, como siempre lo es contra el Barcelona, y tendremos que llevarlo a donde creemos que les podemos hacer daño", declaró en rueda de prensa.

Sobre si podrán disputarle el control del balón al conjunto azulgrana, el técnico argentino reiteró que jugarán "contra un equipo muy bueno" y afirmó que son conscientes de que van "a sufrir gran parte del partido". "Ojalá podamos jugar el partido que tenemos en nuestra cabeza", deseó, asegurando que no da mensajes especiales a sus zagueros. "No buscamos motivar a la defensa, buscamos intentar como equipo seguir trabajando en la línea en la que estamos e intentar jugar el partido que queremos", indicó.

El 'Cholo', que no quiso "comparar" este Barça con el de Pep Guardiola, habló de las diferencias de este equipo con respecto al de la temporada pasada. "No han cambiado el patrón de juego porque es muy bueno, identifica claramente a su entrenador, que lo ha hecho extraordinariamente bien desde que llegó al Barcelona y ha logrado insertar dentro de los futbolistas la idea que él tiene de presionar alto, de jugar alto con la línea... Lo hace muy bien, porque recuperan muchas pelotas y tienen mucho gol", analizó.

"Lewandowski era un punta más de '9' posicional, en varios pasajes de la temporada pasada lo quiso cambiar con Olmo; la diferencia está en Raphinha, que puede aparecer como mediapunta para hilvanar juego; ahora está Gordon a la izquierda, que lo está haciendo muy bien. Perdió la referencia que tenían con Lewandowski, más posicional, y ahora para defender es más complejo, porque salir a jugar con Raphinha no es lo mismo que tener un '9', más allá de su peligrosidad estando en el área", continuó.

"El posicionamiento de Raphinha altera un poco lo que venían haciendo la temporada pasada debido a su movimiento, a su generar superioridad numérica en el medio, tener profundidad en el final de jugada... No sé qué partido aparecerá, pero esperemos que nuestra gente esté cerca, que nos acompañe como lo ha hecho siempre, porque cada vez que se sienten dentro del campo, los chicos siempre tienen una respuesta muy buena", prosiguió.

En este sentido, se deshizo en elogios hacia el delantero brasileño. "Lo vuelvo a repetir una vez más, para mí es un futbolista extraordinario, con trabajo, con velocidad, con gol, con asistencias. La temporada pasada hizo una temporada increíble y ahora empezó de una manera brillante, jugando en otra posición en la que también lo hace muy bien y que le da muchas herramientas a un equipo que tiene muchas variantes", expresó.

En otro orden de cosas, Simeone afirmó que Julián Álvarez, pretendido el pasado verano por el conjunto 'culer', "está muy bien", y desveló que Johnny Cardoso "hizo un esfuerzo importante para estar disponible". "Trabajó muy bien en los entrenamientos previos que hemos realizado. Seguramente mañana vendrá con el equipo y decidiremos mañana quiénes arrancan el partido", indicó.

Por último, valoró la falta de protagonismo de Jonathan David y Kang-In Lee en los últimos encuentros. "¿Qué serían menos minutos? ¿Cuántos minutos serían los ideales? Yo considero que están jugando los minutos en los que ellos nos pueden dar cosas buenas. Trato de sacarle lo mejor a cada uno de los futbolistas desde el lugar que tienen", concluyó.