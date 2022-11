Simeone: "Déjenme trabajar"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, pidió este martes que le dejen "trabajar" y, aunque reconoce que la eliminación de las competiciones europeas fue una "frustración" y entiende las "críticas", insistió en que tiene las "ideas claras".

"Déjenme trabajar, esto creo que lo dijo Zidane en el Real Madrid en un momento de dificultad. Es normal la crítica y la opinión de la gente después de quedar fuera de la Champions y de la Liga Europa. Fue una frustración pero hay que seguir trabajando y tengo las ideas claras de lo que quiero y espero que se pueda representar", señaló el técnico en rueda de prensa.

En este sentido, el 'Cholo' se mostró confiado en poder remontar la situación, aunque reconoció que los últimos tropiezos les han impedido engancharse de nuevo a la liga. "Seguramente si hubiéramos tenido la contundencia que pudimos tener, habría pasado, pero no pasó y hay que vivir de la realidad que tenemos y tenemos que hacer el partido que creemos para hacerle daño al Mallorca", remarcó.

"Hay que mejorar el trabajo en equipo. Está claro que cuando el equipo recibe menos goles es por un trabajo grupal y cuando conseguimos hacer goles es porque el equipo ha logrado compartir esas dos facetas, tanto la ofensiva como la defensiva", añadió.

Haciendo referencia al rival que tendrán enfrente este miércoles, el técnico rojiblanco alabó la figura de Javier Aguirre y destacó el "buen momento" que vive el Mallorca. "Nos vamos a enfrentar a un equipo que está muy bien, Aguirre ha transformado y transmitido lo que tiene, mucha experiencia y tranquilidad. El equipo tiene claro a lo que quiere jugar, me gusta como juega y como están y por eso están en este buen momento", opinó.

Por último, Simeone hizo una mención especial al Mundial de Catar, asegurando que sus jugadores están concentrados y que todavía no piensan en la cita mundialista. "Saben que nunca opino de lo que opinan los demás, cada uno tiene la suya y todas son respetables. Va a ser un buen Mundial y los jugadores van a llegar de la mejor manera. Cuando me tocó jugar a mí era un grandísima ilusión. No me imagino ningún jugador en medio del partido imaginándose el Mundial, sino compitiendo y queriendo ganar su partido", afirmó.

"La verdad es que la liga está marcada de esta manera y todos sabíamos que después de esta carga de partidos iba a haber un 'stop' para ver ese Mundial que ya veremos como aparece. Ahora nos enfocamos en los dos partidos que nos quedan y a partir de ahí, seguiremos en consecuencia de lo que sea bueno para lo que va a venir", sentenció.