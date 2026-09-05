Simeone: "Estamos en una etapa de construcción del equipo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este sábado tras la derrota ante el Athletic Club en San Mamés que el equipo aun se encuentra en "una etapa de construcción" y ha lamentado los "dos minutos de poca tensión" que costaron al equipo dos goles al arranque de la segunda parte.

"Estamos en una etapa todavía de construcción del equipo. Y, evidentemente, vamos a atravesar situaciones complejas. La verdad es que empezamos muy bien, dentro de lo esperado. Y, bueno, estos cinco minutos de hoy nos dieron un golpe para, obviamente, reaccionar a lo que tenemos y lo que tenemos que resolver", afirmó el entrenador del Atlético de Madrid en rueda de prensa tras caer (3-0) ante el Athletic en San Mamés.

Simeone apuntó que durante el primer tiempo tuvieron "situaciones importantes" para marcar y que vio a un equipo con "personalidad", pero que "dos minutos de poca tensión", en los que encajaron dos goles, cambiaron el partido. "Después empezó otro partido mucho más complejo y mucho más difícil porque el rival estaba mucho más organizado defensivamente. El Athletic ganó el partido justamente", añadió.

El argentino asumió la "responsabilidad" de la derrota. "Los máximos responsables somos el cuerpo técnico, porque no pudimos darle a los jugadores las herramientas para ese arranque del segundo tiempo, y ellos no lo pudieron resolver por si mismos", explicó un Simeone al que le sorprendió que Julián Álvarez no se ejercitara sobre el césped con el resto de suplentes tras el final del partido.

Por último, alabó al Athletic Club, "un equipo importante" que va a "pelear por los primeros puestos" de LaLiga EA Sports. "Terzic tiene sus características muy claras y lo está transmitiendo al equipo. Trabajaron muy bien el bloque bajo y ahí ya no pudimos hacer nada, más allá a la de Julián Álvarez", concluyó.