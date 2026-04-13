Simeone: "Estoy pensando en el equipo, no en los árbitros"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en rueda de prensa - DENNIS AGYEMAN/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que "en este momento no" está pensando en el tema arbitral antes de recibir este martes al FC Barcelona con la buena ventaja del 0-2 de la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026 y dejó claro que está "convencido" de lo que necesita para eliminar a un rival del que conoce su potencial.

"Estoy pensando en el equipo, no estoy pensando en este momento en los árbitros. Tienen un trabajo muy difícil por delante. Cada partido más cerca de las finales evidentemente hay mucha más repercusión y ya de por sí tienen una presión extrema", afirmó Simeone este lunes en la rueda de prensa previa al partido.

Para este encuentro, el argentino dejó que el objetivo "es seguir adelante" por lo que trabajarán "el partido para que suceda eso" sin desvelar cuál será el plan elegido en función del buen resultado de la semana pasada. "Nosotros estamos convencidos de lo que necesitamos, estamos convencidos de lo que vamos a ir a buscar", añadió.

El entrenador colchonero no quiso valorar que su equipo no haya perdido ningún partido de eliminatoria europea como local. "Es parte del fútbol, afrontamos el partido como todos los que jugamos en nuestra casa desde que estoy en el club", advirtió.

Sobre el partido frente al conjunto blaugrana, Simeone apeló a la "fe y seguridad" esperando que el equipo "pueda seguir respondiendo como lo está haciendo". "Todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación; después empieza el juego y evidentemente todo lo que podemos decir queda atrás. Si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede", comentó.

"El otro día, los primeros 20 minutos tuvimos una buena circulación de pelota, estuvimos más en campo contrario", indicó de la ida, por lo que saben el rival que tendrán enfrente. "Tenemos la conciencia de saber el rival que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar", subrayó.

Simeone no desveló si el portero esloveno Jan Oblak será de la partida tras completar el entrenamiento previo al encuentro. "Normalmente se la doy a ellos (la alineación) cuando son las siete de la tarde, que estamos en el hotel. Hasta ahí tengo tiempo para decidir quiénes empiezan", se limitó a comentar.

Quienes no estarán serán los centrales Dávid Hancko y Marc Pubill, el primero lesionado y el segundo sancionado, por lo que previsiblemente serán de la partida Clément Lenglet y Robin Le Normand con quienes "no hace falta hablar". "Ellos tienen bien claro lo que necesitamos. Robin viene creciendo partido tras partido. Clément es un jugador con mucha experiencia, sabe sus virtudes, sus defectos y obviamente buscaremos potenciar el juego de los dos para el bien del equipo", detalló.