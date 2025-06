Simeone: "Hicimos los mismos puntos que los campeones de la 'Champions' y la Libertadores y nos quedamos fuera"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha lamentado que el equipo haya quedado eliminado del Mundial de Clubes a pesar de haber hecho "los mismos puntos" que el Paris Saint-Germain y el Botafogo, y ha asegurado que en esta ocasión "no" les favoreció "ninguna decisión arbitral".

"Hoy jugamos un partido como solemos jugar: con intención, con búsqueda, con situaciones de gol, con episodios que no nos favorecieron, con situaciones de gol en las que pudimos haber sido más contundente... Esta vez no tuvimos esa Diosa Fortuna a nuestro favor para hacer gol. Hicimos los mismos puntos que el campeón de 'Champions' y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. Es la parte hermosa del fútbol, que te dice que estamos cerca, porque estamos bien, porque competimos bien, pero nos falta un poco más", declaró en rueda de prensa.

Además, resaltó que el desgaste por una temporada larga está pesando a los equipos europeos. "Sabíamos de antemano que era un torneo muy bonito, muy entusiasmante, pero que a nosotros los europeos nos agarra en el final de la temporada. Esto no es una excusa, es una realidad. A los equipos sudamericanos los agarra en plena temporada. El primer partido no me gustó, más allá del resultado, porque no fuimos compactos; en el segundo partido creo que en el primer tiempo mostramos una buena cara, compactos defensiva y ofensivamente", indicó.

El preparador argentino también lamentó algunas decisiones arbitrales durante el torneo, como un penalti no pitado este lunes por falta sobre Julián Álvarez. "El partido del PSG pasamos del 2-0 al 4-0 con el gol que anularon, y el penalti que no pitaron hoy, por una acción que no se sabe por qué, son situaciones que no nos favorecieron. Esto es parte del fútbol también, a veces te favorecen y gira todo a tu favor, y hay veces que, como en esta oportunidad, no nos favoreció ninguna decisión arbitral", subrayó.

Sobre si tiene algún reproche que hacer a sus jugadores, el 'Cholo' recordó que "no" pudieron "gestionar bien ese final del partido con un hombre menos" ante el Paris Saint-Germain. "No pudimos tener la contundencia que piden estos torneos. Acá, si no tienes contundencia defensiva y ofensiva, te vas. No la tuvimos. Hoy tuvimos una buena actuación defensiva sobre todo, y pudimos ser más contundentes ofensivamente, pero esta vez no quiso entrar", indicó.

"Es una grandísima oportunidad que tenemos para seguir evolucionando como equipo. Debemos tener claro como club cuál es la búsqueda que necesitamos para seguir mejorando. Más que claro no puede estar con el juego que muestra el equipo y las necesidades que tenemos", continuó el técnico rojiblanco.

También reconoció que se va con "tristeza" por no haber avanzado a las eliminatorias. "Hicimos seis puntos, de tres partidos ganamos dos, competimos de menos a más y esta vez nos tocó nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil y terminamos todo con los mismos puntos. La realidad es que quedamos fuera, a nadie le importa todo esto que estamos hablando", expresó.

"Quedaste fuera, mañana ya no estás en este torneo y duele, porque hicimos mucho esfuerzo para poder llegar. Estamos en una liga donde está el Barcelona, está el Madrid, y estar después de cuatro años en 'Champions', teniendo unos números importantes para ser mejores que uno de los dos monstruos que tiene Europa, que es el Barcelona, y el Real Madrid... Nos da pena irnos ahora", prosiguió.

Por último, Simeone habló de la posible marcha del argentino Ángel Correa al fútbol mexicano. "Hay alguna posibilidad por lo que se transmite. Con Ángel tenemos una conexión y unas charlas muy frontales y muy claras. Él sabe lo que lo quiero, él nos dio muchísimo siempre con su compromiso con el equipo cuando le tocó jugar o no jugar. Le deseamos lo mejor. Lo queremos mucho y si tiene que salir algún equipo mexicano no tengo duda de que el que lo coja, cogerá a un jugador extraordinario", concluyó.