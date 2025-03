Simeone: "La historia del Real Madrid en Champions es extraordinaria, pero tenemos una oportunidad"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este lunes que "la historia" del Real Madrid en la Liga de Campeones es "extraordinaria", por lo que no quiere oír de la palabra "favorito" para la eliminatoria al referirse a su equipo, aunque confiesa que tienen "una oportunidad" para eliminar al conjunto blanco por primera vez en la competición europea.

"Siempre relacionamos las situaciones a la historia y la historia existe. La historia en la Champions del Real Madrid es extraordinaria y mañana tenemos una gran oportunidad, seguramente", dijo el entrenador rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones de este martes contra el Real Madrid.

El técnico argentino considera que los partidos previos disputados por los dos equipos "no influirán en absolutamente nada porque esto es la Champions". "Si jugáramos contra un equipo que no estuviera en nuestra liga, no tocaríamos estos temas, simplemente hablaríamos de la razón por la cual podemos llegar a ganar o no el partido. Creo que para la ciudad, para Madrid, es espectacular que el Atlético y el Real Madrid se enfrenten", afirmó.

"Para España va a ser muy bueno también poder tener la participación en cuartos de un equipo español. Es un momento importante, con un rival muy respetado y preparado para lo que tenga que venir. Está claro que estará lleno de detalles, ya las conocemos tanto el Madrid como nosotros, lo que hay detrás de estos partidos. Evidentemente, los detalles son definitorios ya en esta etapa y aquel equipo que logre tener en cuenta y manejar mejor esas situaciones pasará de ronda", dijo el argentino.

Simeone no quiere oír hablar de la palabra "favorito", porque saben de la importancia del rival que tendrán enfrente. "Sabemos que vamos a enfrentar a un rival importante, al cual respetamos y sabemos también nuestras fuerzas, las conocemos, las potenciamos, las buscamos generar y, evidentemente, mañana buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", manifestó.

El entrenador rojiblanco se muestra "con mucha ilusión" ante la eliminatoria, "como si fuese el primer día", buscando seguir llevando "a un lugar importante en Europa" a la entidad colchonera y "respetando sus valores y su historia". "Estamos atravesando momentos extraordinarios como club y no tengo ninguna duda de que tenemos que disfrutar de estos momentos y mañana competir de la mejor manera", destacó.

El Atlético se encuentra sumido en plan lucha por las tres competiciones -Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones-, aunque el 'Cholo' no quiere pensar en ello. "Me centro solamente en el partido que tenemos mañana, no puedo pensar en lo que pasa en la Liga porque faltan un montón de jornadas. Siempre puse en el lugar donde están Barcelona y Real Madrid por la historia que tienen. Los dos tienen un historial tremendo y nosotros somos crecimiento puro, que eso es muy bonito", aseveró.

Sobre la figura del argentino Julián Álvarez, autor de 21 tantos en lo que va de temporada, Simeone aseguró que "necesita seguir evolucionando porque tiene margen de mejora". "Es muy joven. Ojalá nosotros, como cuerpo técnico, y sus compañeros lo puedan ayudar a seguir creciendo porque se le ve pleno, con energía, con ganas de hacer más y eso influirá, seguramente, también en su crecimiento", declaró.

"Estoy contento porque Julián lo está haciendo muy bien y el equipo obviamente tiene un estilo de juego representado en la historia del club: como juega, como siempre jugó, como siempre compitió, como siempre dio batalla desde sus herramientas; y creo que nosotros la seguimos estimulando", señaló.