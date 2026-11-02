Simeone: "Kane es un jugador increíble, siempre me ha gustado"

1130273.1.260.149.20261102143844 Archivo - Diego Pablo Simeone durante una rueda de prensa - Peter Byrne/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se deshizo en elogios sobre Harry Kane, "un jugador increíble" y flamante Balón de Oro del FC Bayer Múnich alemán, rival este martes en el Riyadh Air Metropolitano en la Liga de Campeones y frente al que sabe que pasarán "por momentos duros" y en el que necesitarán "la energía" que les dé su afición.

"Es un jugador increíble, siempre me ha gustado, no tengo ninguna duda con el crecimiento y en la maduración que ha tenido en su andar, con los años ha encontrado mejores lugares para jugar y aparte de no alejarse de lo que sabe hacer muy bien, que es el gol, se le ve comprometido para el trabajo y para sacar al equipo de atrás cuando el equipo lo necesita", indicó Simeone este lunes en rueda de prensa previa al duelo entre ambos en la Champions.

El 'Cholo' felicitó al goleador obtener "justamente" el Balón de Oro y "por todo su talento". "Le hace muy bien al fútbol y sobre todo a los chicos que miran a este tipo de jugadores que dejan legados para los jóvenes que están mirando de cómo se puede llegar también a un lugar importante trabajando", añadió del inglés.

Del partido ante el Bayern, expresó, con una sonrisa, que le gustaría "atacar los 80 minutos y dejarle los últimos 10 minutos para que ellos puedan atacarnos un rato, que el equipo triangule, que haga el gol de esos 20 toques de ante el Levante". "Pero la realidad es otra y es que te vas a encontrar con un equipo potente, fuerte y que obviamente tendremos que atravesar momentos difíciles, duros, salir de la presión de ellos porque es una presión que la trabaja muy bien tras la pérdida de la pelota", puntualizó en un tono más serio.

El Atlético afronta una semana de máxima exigencia ya que el domingo recibirán al FC Barcelona en busca del liderato de LaLiga EA Sports. "La semana empezó con el Levante y ahora sigue con el Bayern en casa, donde necesitamos a nuestra gente como suele estar, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de los futbolistas y que lo que ellos les transmiten, lo reciben", remarcó.

"Ojalá que nosotros desde abajo podamos hacia arriba llevar esa energía que ellos siempre nos traen. Intentar obviamente disfrutar también de lo que tenemos porque la verdad que tenemos por delante partidos muy bonitos y muy importantes", se limitó a comentar.

Pese al gran momento que vive su equipo, el preparador colchonero está centrado en "el equilibrio". "Es lo más difícil de encontrar, esa regularidad de poder mantener una línea en casi todos los partidos o todos los partidos, es lo que obviamente todos los entrenadores queremos y creo que ahí está el punto donde vamos a seguir insistiendo", admitió.

El técnico argentino explicó que "los partidos importantes de la Champions no son iguales por la categoría del rival y por la exposición que te genera" y lamentó tener bajas en el mediocampo por las bajas de Johnny Cardoso y Morten Hjulmand, con el capitán Koke Resurrección ya recuperado y que "siempre tiene muchas ganas", aunque deben tener en cuenta que "el partido puede ser largo". "Tenemos a todos los chicos que están esperando como Mendoza o Vargas, a Llorente. Tendremos que pensar de aquí a mañana a las 18.00 para decidir qué hacer", afirmó.

El entrenador del Atlético insistió "una vez más que para el club es algo maravilloso" que la final de la Champions sea en el Metropolitano, pero igualmente que su equipo va "partido a partido". "Hay un trabajo enorme para poder llegar a un escenario que es muy lindo, pero que es muy difícil y para eso necesitamos trabajar y depender de lo que vamos a hacer cada partido", subrayó.

CONFIANZA EN LOOKMAN

En este sentido, confesó que ante noches como esta se le pasa "un poco de todo" por la cabeza y recalco que es "un agradecido absolutamente" por todo lo que le ha pasado en estos 15 años y, "consecuentemente" lo que están "viviendo los aficionados y el club". "Hay que vivirlo con ilusión y entusiasmo, pero sabiendo que vamos a enfrentarnos a un rival duro, muy bueno, de los mejores seguramente en esta competición y que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", apuntó.

En lo individual, fue preguntado por la pérdida de protagonismo de Ademola Lookman. "Su temporada no empezó como le habría gustado, pero también Julián (Álvarez) el año pasado atravesó un momento difícil y después salió. Esto es trabajo y creer en lo que uno hace. Es de los futbolistas que tiene más duelos uno contra uno en el último tercio, en la parte final", detalló del nigeriano.

"Confío mucho en él y no quiero que entre en esa situación de frustración porque no está atravesando su mejor momento, porque es parte de la vida y del fútbol. Hay momentos que hay que atravesar hasta que un día empieza a ser un gol, a jugar mejor, a asistir, a sentirse obviamente más vivo. Esperemos que sea ese el camino para él", añadió al respecto.

En cuanto al mexicano Obed Vargas, declaró que "es un chico que está trabajando muy bien y que tiene mucho entusiasmo". "Es muy comprometido con todo lo que hace y tiene un comportamiento ejemplar con los compañeros. Compite contra chicos que lo están haciendo muy bien como Barrios, Cardoso, Koke, Hjulmand o Llorente", resaltó.

"Hay muchos futbolistas en ese lugar y nosotros los entrenadores estamos esperando siempre en los entrenamientos a que digan cosas y que pensemos que 'Joder, este tiene que jugar porque lo está haciendo todo bien'. Que esa oportunidad se traduzca en que el entrenador lo pueda poner", sentenció.