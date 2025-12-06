Simeone: "La mayoría tiene problemas fuera de casa, nosotros tenemos los nuestros"

Diego Pablo 'Cholo' Simeone - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que su equipo tiene sus "problemas" fuera de casa y lamentó la derrota (1-0) ante el Athletic Club en un partido que vio parejo pero que supuso el segundo tropiezo esta semana.

"El segundo tiempo fue mucho más peleado, con menos ocasiones. Tuvimos la de Sorloth y de esa viene el gol de ellos, un lindo gol", dijo el 'Cholo' en rueda de prensa, después de repasar las opciones de gol que tuvo su equipo en el primer tiempo.

El técnico visitante entendió como normal la buena versión que mostró el Athletic y reconoció que su equipo tiene "problemas" fuera de casa. "Los equipos cuando juegan en casa son más valientes, y cuando juegan fuera, menos. Les pasa a casi todos, menos a los diferentes. A la mayoría le pasa un poco los mismo. Tuvimos ocasiones claras de gol para poder convertir, no pudimos y ellos aprovecharon el partido", afirmó.

"Tendría que verlo. No me pareció tanta diferencia el segundo tiempo, no creo que ellos hayan tenido situaciones de gol en el segundo tiempo. Nosotros tampoco generamos mucho, sí la última de Sorloth. La mayoría de equipos tiene problemas cuando juega fuera de casa, nosotros tenemos los nuestros. Hemos perdido tres partidos, intentamos tener más atención para poder mejorar", terminó.