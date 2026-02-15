Simeone: "No comparto lo que dijo Oblak, el equipo no elige partidos"

Diego Pablo Simeone - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, apuntó que no comparte la valoración del 3-0 contra el Rayo Vallecano de Jan Oblak sobre que el equipo "elige partidos", y afirmó que la explicación es que el cuadro rojiblanco "jugó mal".

"Fueron superiores, presionaron muy bien. No tuvimos situaciones de gol, no pudimos jugar un partido como queríamos. Nos faltó mejores selecciones dentro del campo. Por intensidad no creo, no falta ganas de ganar, jugamos mal, el equipo jugó mal, cuando juegas mal, tiene más posibilidades de ganar el equipo que jugó mejor. No tuvimos transiciones, centros buenos, ellos fueron contundentes, no pasa por la actitud, pasa porque fueron mejores", dijo.

Después de la mala actuación en Butarque (Leganés), donde se disputó el derbi, y la goleada al Barça en Copa del Rey, el técnico rojiblanco fue preguntado por cómo explicarlo y si el equipo "elige" partidos como apuntó Oblak tras la derrota.

"No comparto lo que dijo Oblak, el equipo no elige partidos. El equipo jugó mal y cuando el equipo juega mal, el rival es superior y te gana", aseguró, dejando claro además que necesitan a los jugadores menos habituales que saltaron este domingo. "La van a volver a tener, para llegar donde queremos, si queremos competir en la Champipons y seguir en la Copa y pelear en la Liga hasta el final necesitamos de todos, esto no es de diez jugadores", terminó.