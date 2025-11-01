Simeone: "No pararemos hasta el último suspiro"

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró contento con la evolución de su equipo, que piensan seguir "hasta el último suspiro", y la victoria (3-0) contra el Sevilla este sábado en la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

"Cuando termina el primer tiempo estábamos en la frustración de no haber encontrado el gol. El Sevilla fue duro, intenso, pero tuvimos dos o tres ocasiones para abrir el marcador. Hablamos esa frustración, tener paciencia, seguir buscando. Teníamos que ir de menos a más. El penalti nos favoreció, los cambios nos dieron otra calidad, otro paso, y redondeamos un segundo tiempo importante", dijo en rueda de prensa en el Metropolitano.

El 'Cholo' reconoció que llevan una buena línea gracias en parte a recuperar las muchas lesiones de inicio de temporada. "Necesitamos siempre mejorar, la búsqueda es desde la humildad y la fe seguir trabajando. No pararemos hasta el último suspiro", afirmó.

"Veo que hay calidad, un montón de chicos que se merecen jugar, están compitiendo muy bien los que tienen más continuidad. La búsqueda es tener sociedades, entender que necesitamos de todos. Si logramos mantener ese bloque que todos se sienten importantes el Atlético saldrá ganando. Vamos buscando, quieto no me voy a quedar, y vamos a seguir intentado tratar de sacar lo mejor de los chicos que tenemos que son muy buenos", añadió.

El preparador argentino, que volvió a hablar de su cariño hacia Matías Almeyda, técnico del Sevilla, elogió a Álex Baena, Hancko, Ruggeri, y también a un Alexander Sorloth que tiene cosas que no tiene en otros delanteros.

Además, el 'Cholo' fue preguntado por su hijo Giuliano. "No sé si es el que esperaba pero es el que él busca, es un futbolista que está creciendo, que tiene humildad para seguir mejorando, y debe estar en esa línea para llegar al lugar donde se imagina", afirmó.