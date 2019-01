Simeone: "La opinión de la gente sobre Morata es respetable, pero yo busco futbolistas que sirvan al equipo"

Publicado 26/01/2019 19:10:58 CET

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que las críticas de la afición al posible fichaje de Álvaro Morata son "respetables", pero que él busca jugadores que "sirvan al club y al equipo", además de afirmar que cuando pueda contar con todos sus futbolistas tendrán "más fuerza seguro", algo que han empezado a demostrar en la victoria de este sábado ante el Getafe (2-0).

"La opinión de la gente siempre es respetable, puede opinar lo que quiera. Yo busco futbolistas que le sirvan al club y al equipo", declaró en rueda de prensa después de que desde uno de los fondos del Wanda Metropolitano se escuchase el cántico 'Menos Morata y más Borja Garcés', silenciado con pitos por el resto del estadio.

Además, el técnico argentino se rindió al trabajo de Thomas Partey. "El entendimiento entre Rodrigo y Thomas crece. Son pequeñas cosas que van creciendo y se añaden al talento que tiene Rodrigo. Thomas es un jugador extraordinario que si hubiese llegado del Manchester City o del United o si no fuese por el moreno que tiene en su piel estaríamos hablando de un jugador fantástico y maravilloso; como vino del club es un jugador bueno. Yo lo considero como si hubiese venido del Manchester City o del Manchester United", subrayó.

En este sentido, el 'Cholo' defendió la participación de chicos de la cantera, como Víctor Mollejo, que jugó unos minutos ante los azulones. "Siempre nos alegra la participación de jugadores jóvenes. Siempre dije que no me perdonaría no sacar chicos de la cantera. Vienen aprovechando estas oportunidades por las lesiones que vamos teniendo", manifestó.

"Participó Borja, que quizás ese gol puede significar algo muy importante en el futuro; participó Joaquín; Mollejo con su tranquilidad, que es lo que más me gusta, termina posicionándose bien en la necesidad que tenemos. Ojalá que mantenga el equilibrio; es joven, le tenemos que ayudar y esperamos que pueda seguir creciendo", continuó.

Sobre Thomas Lemar, explicó que está "participativo" y que es "un jugador desequilibrante". "Espero tenerle en creciente, no tengo ninguna duda de que nos dará muchas alegrías. Está trabajando muy bien, hace un esfuerzo enorme. Espero que siga en esta línea porque va camino de lo que queremos", explicó.

"EL FÚTBOL ES CONTUNDENCIA"

Por último, preguntado por el duelo de este sábado, recordó que "el fútbol es contundencia". "Hicimos un partido importante con equipo que no había perdido un solo partido fuera de casa, con unos registros defensivos muy buenos", apuntó.

"Desde que empezó enero, salvo el partido del Espanyol, el equipo está jugando bien, genera situaciones de juego, tiene una buena transición defensa-ataque, se posiciona en campo rival gran parte del partido, después de ir ganando no retrocede... Nos estamos ocupando para que en esa faceta podamos mejorar. Esperamos la semana que viene contar con alguno de los chicos que está fuera. Habla muy bien de la fuerza que tienen los futbolistas. Me ilusiona mucho pensar que cuando estén todos bien tendremos más fuerza seguro", concluyó.