Simeone: "Es una oportunidad para que los chicos que están esperando muestren por qué están en el Atlético"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, manifestó este viernes que el partido ante el Athletic Club de este sábado en San Mamés, con las lesiones en la plantilla colchonera, "es una oportunidad" para que los jugadores que están teniendo menos minutos en la temporada muestren "por qué están" en el equipo.

"Es una linda oportunidad para que los chicos que están esperando puedan mostrarse, para dar lo mejor que tienen, para mostrar el porqué están en el Atlético de Madrid", manifestó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Athletic Club de este sábado (21.00).

Y es que el Atlético afronta este partido con las bajas de Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente; y la duda de Johnny Cardoso. "Es normal que durante la temporada pueda haber bajas, siempre uno quiere que no las haya, pero existen", aseveró.

Robin Le Normand parece que sí estará presente en la convocatoria para viajar a Bilbao, ya que "ha entrenado muy bien" este viernes. "Ya viene entrando desde hace tres o cuatro días. Así que vamos a valorar si está para jugar del inicio o para ayudarnos en algún momento", añadió.

Simeone evitó hablar de la derrota del pasado martes frente al FC Barcelona: "No me detengo en lo que pasó, igualmente lo habíamos comentado, creo bastante en mi estado post-partido". Prefirió centrarse en el partido que tienen los rojiblancos "por delante" frente al Athletic. "Va a ser duro, difícil, con un rival importante, en un estadio complejo y difícil por el ambiente que siempre se genera", señaló.

"Trataremos de enfrentarlo de la mejor manera, buscando dónde poder hacerle daño. Habrá muchas situaciones de juego buenas que tienen ellos y que tendremos que estar muy atentos", agregó.

Finalmente, preguntado sobre Julián Álvarez, aseguró que la exigencia es "como a todos los jugadores" y que está "muy contento" con el argentino. "Siempre hablamos con los futbolistas en general de su presente y estamos acompañando seguramente un proceso que él no puede hacer tantos goles como los 39 que hizo desde que llegó", concluyó.