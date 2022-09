Simeone: "Pudimos haber tenido más tranquilidad y elegir mejor en la finalización de las jugadas"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó que el Bayer Leverkusen les cogiese "abiertos" en el tramo final de un partido donde les faltó "haber tenido más tranquilidad y elegir mejor en la finalización de las jugadas", y tampoco se quejó por el posible penalti no señalado en la primera parte.

"Fue un partido que no pudimos resolver antes del minuto 70 u 80, en los que pudimos haber tenido más tranquilidad y elegir mejor en la finalización de las jugadas. Ellos nos agarraron en ese final abiertos y vino el primer gol, y luego terminaron cerrando con un muy buen contragolpe", señaló Simeone al micrófono de 'Movistar+'.

El argentino restó "responsabilidad" a los jugadores que entraron a partir de la hora de juego y que "el dieron dinámica al partido". "Teníamos la sensación de que estábamos cerca de poder llegar al gol, pero primero hubo una jugada individual y luego una pérdida de pelota que nos dejó abierto para el contragolpe", recalcó.

Para el 'Cholo', en el primer tiempo les faltó tino "para explotar dos o tres jugador mucho mejor con más visión de juego para poder lastimarles". "No las aprovechamos", lamentó el entrenador del Atlético de Madrid.

Además, no quiso polemizar por el penalti no señalado por una mano aparentemente clara de un rival. "No me detengo en estas situaciones porque ya está el VAR, el árbitro y los periodistas para hablar. Por más que opinemos el partido terminó y no influye nada de lo que diga", zanjó.

En lo positivo, Simeone estaba "muy contento" con el rendimiento de Felipe. "Empezó con dificultades la pretemporada y luego tuvo una lesión que le alejó al empezar la Liga. No estaba pudiendo ayudar como queremos y hoy hizo un partido brillante", celebró.

Con el cambio de Rodrigo de Paul al descanso por Saúl Ñíguez, el argentino buscaba "más conexión y más juego". "Hacer más pases previos para poder atacar mejor porque en la primera parte no tuvimos una buena circulación en el medio, sólo contragolpes, y buscábamos tener un poco más el juego", detalló.

Finalmente, Simeone pidió "olvidar rápidamente" esta derrota. "El grupo está competitivo, el Brujas ganó y ahora tenemos dos partidos seguidos contra ellos seguidos, que serán duros y difícil. El grupo va a estar apretado como siempre en la Champions", admitió, sin confirmar si podrá contar con Jan Oblak para el derbi ante el Real Madrid. "Dependerá de lo que él sienta", se limitó a comentar.