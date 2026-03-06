Simeone: "Seguimos en nuestro camino, nada nos altera"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atiende a la prensa. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se defendió este viernes de las críticas recibidas por la imagen mostrada ante el FC Barcelona en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey Mapfre donde los rojiblancos hicieron valer el contundente resultado cosechado en la ida (4-0) y dejó claro que "nada" les altera a la hora de seguir su "camino"; mientras que recordó que su rival de este sábado y también de este título copera, la Real Sociedad, lo está "haciendo muy bien" desde la llegada de Rino Matarazzo.

"Soy respetuoso con todas las opiniones. Nosotros seguimos en nuestro camino, en nuestro objetivo y nada nos altera", sentenció el técnico argentino sobre las críticas recibidas por cómo planteó el encuentro de vuelta en el Spotify Camp Nou.

Con todo, el 'Cholo' recalcó que el pase a la final copera le supuso "una gran alegría hacia el objetivo" que se marcó la entidad a principio de temporada, pero que no quiere perder el rumbo hasta ese encuentro dentro de un mes. "No tengo duda de que mañana sábado en el estadio va a haber un ambiente increíble. La gente está muy contenta por el paso del equipo a la final, el equipo está peleando ahí en Champions y obviamente en Liga necesitamos seguir creciendo", aseveró.

El Atlético afronta este sábado (21.00 horas) una nueva cita en LaLiga EA Sports 2025-2026 precisamente ante su rival en la final de La Cartuja, la Real Sociedad, aunque Simeone no espera sorpresas ni reservas. "No creo que variemos demasiado la forma, es verdad que llegamos los dos equipos parecidos por este esfuerzo que tuvimos en la semifinal. Entiendo de que el partido de la final será diferente porque es una final y competiremos de la mejor manera", puntualizó.

"Es un equipo que desde que llegó su entrenador lo está haciendo muy bien. Han perdido solo un partido, si no me equivoco, con el Real Madrid después de haber jugado con el Athletic Club en la primera semifinal y también rotando bastantes jugadores, así que me imagino un equipo competitivo, con mucha gente joven, que lo está haciendo muy bien", analizó.

Preguntado por el estado físico de Pablo Barrios, confirmó que "el domingo ya entrenará con el grupo". "Por lo que comentan los médicos, es posible que para el martes ya esté disponible", señaló Simeone, que sabe que necesita "de todos" sus jugadores para este final de temporada.

Sobre el eslovaco Dávid Hancko, celebró que llegase "con humildad y paciencia para trabajar, ya sea de lateral izquierdo o de central" y que ha confirmó lo que habían "pensado en él" cuando le intentaron fichar para la anterior campaña. "Ha empezado a competir muy bien con sus compañeros. Necesitamos tenerle de esta manera, es un chico que tiene una gran responsabilidad por lo que hace", incidió.

Finalmente, Simeone pidió paciencia para el canterano Julio Díaz, que ya debutó la pasada jornada en el Carlos Tartiere y fue clave en el gol de la victoria de Julián Álvarez. "No hay que apurarse, hizo un buen debut. Es un chico con mucha ilusión, ganas de crecer, mucha humildad para trabajar y obviamente con cosas buenas como las hizo el otro día en el partido con el Oviedo. Esperemos que siga ayudándonos y sino jugará con el B para no perder ese ritmo de juego que tiene y que nos sirva para todos", zanjó.