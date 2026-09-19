Simeone: "La seguridad es un valor importante en un derbi"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado este sábado que la "seguridad" es "un valor importante" que deben tener en cuenta este domingo en el derbi ante el Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, y considera que el conjunto blanco tiene "una transición aún mejor" que ellos.

"Es diferente, no podemos mentir. Hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad que hay, por la competitividad que hemos logrado recuperar en estos últimos 15 años. La seguridad es un valor importante en este partido y ojalá que mañana la podamos demostrar en el campo, llevando el partido a donde creemos que les podemos hacer daño", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

En este sentido, ironizó con que el duelo entre ambos equipos se produzca casi siempre a estas alturas del campeonato. "Siempre en estas alturas, por casualidad. La bola fría", afirmó entre risas. "El partido anterior no va relacionado con el clásico de la ciudad. No entiendo que el partido anterior, ni el de ellos ni el nuestro, vaya pegado al partido que va a pasar mañana. Mañana será un partido diferente, con dos equipos que tienen buenos futbolistas y esperemos llevar el partido a donde podamos hacerles daño", expresó.

El técnico argentino también aseguró que "no" es de "dar consejos" a los jugadores nuevos de cara a este tipo de partidos. "Es normal la presión y la ilusión que te genera un partido como el de mañana, sobre todo en el Metropolitano, con nuestra gente. Y calma. El fútbol al final es tranquilidad. El talento lo tienen, y hay una palabra que va delante de todos, que es seguridad. Cuando tienes seguridad puede ir mal o puede ir bien, pero te vas a dormir tranquilo", indicó.

Sobre el ambiente que espera, el 'Cholo' afirmó que "Madrid está viviendo una semana increíble". "Tuve la oportunidad de participar un rato en la Fórmula 1, me tocó ayer ir un rato a ver a Shakira. Mañana juegan Real Madrid-Atlético de Madrid. Mañana va a estar espectacular. Madrid crece, Madrid sigue creciendo. Hay una energía en la ciudad buenísima y ojalá que mañana la podamos disfrutar", apuntó.

En otro orden de cosas, valoró los espacios para correr que se prevé que se presenten en el choque. "Por las características de cada uno de los equipos, posiblemente ellos tengan una transición aún mejor que la nuestra, mucho más vertical a la recuperación de la pelota; su primera opción es Mbappé, su segunda opción es Vinícius. Son chicos que son muy potentes, muy fuertes y que ante cualquier situación de pérdida de pelota juegan con esa situación. Debemos buscar interpretar de la mejor manera el partido para que las pérdidas no te lleven a donde ellos se sienten más cómodos, que los que mejor han demostrado desde que empezó LaLiga, todas estas transiciones rapidísimas que tienen", explicó.

Respecto al regreso de José Mourinho a un derbi, Simeone restó importancia al hecho. "Detenerme en tantos años atrás... Ahora no me vienen respuestas para agradar tu pregunta. Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, soy admirador de él. Por muchísimo tiempo lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo. Esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarnos", expuso.

"JULIÁN NOS VA A ACOMPAÑAR"

Además, aclaró que el argentino Julián Álvarez estará disponible para el derbi. "Nos va a acompañar, después decidiremos si empieza desde el inicio o entra en el segundo tiempo", dijo, antes de hablar de la competencia entre Morten Hjulmand, Koke y Johnny Cardoso. "El crecimiento de cada uno de ellos es muy bueno porque nos hace tener esa competencia que siempre quisimos para poder rendir mejor hacia afuera. Cada uno de ellos tiene características diferentes y nos pueden ayudar de distintas maneras. Esperemos acertar y que cada una de las elecciones se ajuste a lo que el partido necesita", deseó.

En otro orden de cosas, se mostró satisfecho con el rendimiento de Ademola Lookman. "Es un futbolista al que quiero mucho. Tiene un perfil que no tenemos dentro de la plantilla. Para mí es el futbolista más desequilibrante en el uno contra uno, en las cercanías del cajón del área. Lo necesitamos, ya sea 90-60 minutos, el tiempo que le toque en campo, porque todo su potencial ofensivo nos hizo muy bien allá por diciembre. En este inicio no es que él seguramente quisiera, pero no tengo ninguna duda de que aparecerá, porque tiene cosas que son diferentes", subrayó.

También analizó su decisión de apostar por Alejandro Grimaldo por dentro. "Creo que es lógico, su adaptación al equipo está siendo de a poco. En el partido con la Real Sociedad tomó responsabilidad como de tirar el penal. Creo que ahí ha elevado su lugar dentro del equipo, con la asistencia posterior, el muy buen partido que hizo el otro día, en todas las fases ofensivas es un jugador muy importante. Necesitamos ayudarlo en la parte defensiva y que eleve su esfuerzo para poder equilibrar todo ese talento hacia adelante. En esa parte defensiva, tenemos que ayudarlo y él, ayudarnos", manifestó.