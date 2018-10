Simeone: "Sorprende ver en la alineación a todos los jugadores de más de 1'80m"

Publicado 14/02/2018 19:49:51 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó la fortaleza física de los jugadores del Copenhague, su rival este jueves en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, y dijo que "sorprende ver en la alineación a todos los jugadores de más de 1,80 metros".

"Desde hace siete años no hemos cambiado la manera de afrontar los partidos, es la Europa League y es la realidad que tenemos por delante y a partir de eso iremos a partido a partido para dar lo mejor. Nos vamos a enfrentar a un equipo con ilusión y sobre todo competitivo en Europa y que tendremos que llevar el partido, como siempre comento, al lugar donde creemos que podemos hacer daño para poder pasar esta eliminatoria", dijo.

"El Copenhague es un rival duro, difícil y seguro que aquí en casa saldrán con mucha motivación y viviremos un ambiente bonito en un campo donde a mí me tocó jugar con la Lazio hace años y se vive con mucha pasión", recordó el técnico argentino ante los medios. "Es un equipo fuerte, con buen juego aéreo y sorprende encontrar en la alineación a todos los jugadores de más de 180 cm", espetó.

En este sentido, Simeone dijo que tendrá que estar "atentos a ese tiempo de situaciones porque ellos se movilizan muy bien en ese tipo de acciones y sobre todo en casa porque buscarán también las bandas para poder jugar en su fuerte que es el juego aéreo", analizó Simeone.

"Es un equipo ordenado y defensivamente trabajan en bloque muy bien y los partidos que hemos visto siempre se han manejado en este 4-4-2 con mucha soltura ofensiva, cuando el equipo pasa atacar las bandas se liberan y eso genera atenciones de parte nuestra que tendremos que tener en cuenta", indicó el 'Cholo'.

Además, el técnico argentino también fue preguntado por la evolución del central uruguayo Diego Godín. "Se recuperó muy bien del golpe fuerte que tuvo, le conocen todos, es un tipo muy fuerte, de carácter, personalidad y compromiso por estar siempre con el equipo. Entrenó bastante bien y más teniendo en cuenta las posibilidades que habrá en este partido de acciones aéreas, confío absolutamente en como está Diego y en lo bien que nos vendrá su juego", añadió.

Por último, Simeone dijo que no piensa más allá de este jueves. "No veo más allá del partido del Copenhague, mi ilusión, entusiasmo y cabeza está puesta en resolver el partido que tenemos por delante y así ir avanzando y mejorando. El resto son imaginaciones, y nosotros no vivimos de las imaginaciones, vivimos de la realidad y es lo que va a pasar mañana", concluyó.

GIMÉNEZ: "ES UN RETO MUY IMPORTANTE"

Por su parte, el defensa José María Giménez dijo que siempre acuden motivados sea la competición que sea. "Nos motivamos con cualquier competición, no es necesario que nos estén diciendo que nos motivemos con la Europa League. Para nosotros es un reto muy importante y la cabeza de cualquier jugador está preparada para cualquier competición", comentó.

"Mi cabeza está en ayudar el equipo que es lo que más importa y luego jugar donde me toque jugar, tratar de aportar lo máximo de mí y dar lo mejor de mí, y si no juego, demostrar que quiero estar para aportar al equipo que es lo máximo", sentenció el internacional uruguayo.