Simeone: "Tenemos que dar el 120% porque con el 100% no nos alcanza"

El entrenador argentino Diego Simeone durante el duelo de Champions League ante el Bayern Múnich. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este martes que ante rivales como el Bayern Múnich o Liverpool el equipo tiene que "dar el 120%" porque "con el 100%" no les alcanza para ganarles, aunque ha subrayado que compitieron "bien" hasta que encajaron el primer gol.

"Sabemos que cuando jugamos contra rivales como Bayern o Liverpool podemos perder. Son equipos mejores que nosotros y tenemos que seguir trabajando para acercarnos a ellos de cara a un posible partido en otros momentos de la temporada. Tenemos que dar el 120% porque con el 100% no nos alcanza", afirmó el entrenador del Atlético de Madrid tras la derrota en Liga de Campeones frente al Bayern Múnich (0-2).

Simeone apuntó que, a pesar de la derrota, el equipo "compitió bien" ante "un rival importante" hasta que encajaron el primer gol. "El fútbol se basa en cosas buenas individuales pero también en errores. Siempre hay errores, está lleno, por eso hay tantos goles. Y los que más los aprovechan son los más beneficiados", subrayo sobre el hecho de que el primer tanto del partido llegara como consecuencia de un error de Robin Le Normand.

"Es una persona muy noble, sana y trabajadora. Es normal que esté cabreado, como cualquier jugador que comete un error", dijo el Cholo sobre el enfado mostrado por el central internacional español al ser sustituido unos minutos después del primer tanto bávaro.

El argentino también explicó el motivo de la elección de Alexander Sorloth como acompañante de Julián Álvarez en ataque: "Nos permitió no depender siempre del juego colectivo, pudiendo optar por el juego directo y aprovechar las segundas jugadas. El partido fue por ese lado y estaba controlado hasta que vino el primer gol. No supimos reaccionar antes del segundo gol y ahí se acabó el partido".

Por último, señaló que el Bayern tiene, como todos rivales alemanes, un equipo "muy físico". "Ahora toca recuperarse para el domingo y estar fuertes para lo que viene", deseó.