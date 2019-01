Solari: "El cambio de sistema es una decisión puntual para un momento puntual"

Publicado 13/01/2019 23:53:20 CET

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, aseguró que lo más importante es que hicieron "un partido muy serio" en el Benito Villamarín, donde tomó una "decisión puntual para un momento puntuial" a la hora de cambiar el sistema, al tiempo que dejó claro que no tiene "nada personal" con ningún jugador después de la suplencia sin minutos de Marcelo e Isco.

"Somos los que somos y hemos hecho un partido muy serio, quiero enfocarme en eso, y lo importante son los tres puntos para intentar seguir recortando", comentó Solari en rueda de prensa recogida por la web madridista.

El argentino, que prescindió de Marcelo en el once y que no dio minutos a Isco una vez más, insistió en que "todos" forman el equipo. "Lo forman los que juegan y los que no, de ninguna manera hay algo personal con nadie. La plantilla es la que es y todos pueden jugar", advirtió.

Además, quiso incidir en "el valor de los jóvenes que se están incorporando" como Vinicius, Valverde, Reguilón o el recién llegado Brahim y para los que "no es fácil". "Son jugadores muy jóvenes y es una buena noticia para el club que estén a la altura", apuntó.

Sobre el cambio de sistema, Solari remarcó que "son decisiones puntuales para momentos puntuales". "Tenemos muchos inconvenientes, muchos lesionados en ataque y son alternativas para intentar ganar el partido", aclaró.

El técnico madridista celebró el gol y la reacción tras este de Dani Ceballos, canterano del Betis y que lleva los colores verdiblanco "en el corazón". "Siempre es normal emocionarse. El fútbol tiene esta magia y la famosa ley del ex. El ex siempre hace daño y esta vez tocó a favor nuestro", afirmó.

Finalmente, el entrenador del Real Madrid confirmó la fractura del dedo meñique que sufrió Karim Benzema. "Por suerte es una mano. Benzema tiene manos en los pies también", señaló con una sonrisa.