Solari: "Esta victoria habla del espíritu del equipo"

Publicado 19/01/2019 19:03:50 CET

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, se mostró "muy satisfecho" tras la victoria ante el Sevilla (2-0) y dijo que la entrega y la insistencia de sus jugadores "habla del espíritu del equipo" en su afán por remontar el vuelo en Liga y seguir con opciones en las otras dos competiciones.

"Es difícil destacar a un jugador por encima de los demás. Todos han hecho un gran partido. Hemos jugado bien, hemos presionado arriba, hemos concedido muy poco, así que quiero felicitar a todos los jugadores por el partido de hoy", indicó Solari ante los medios.

"Siempre son más de tres puntos cuando te enfrentas a rivales directos", se felicitó el argentino, que celebró con especial efusividad el gol de Casemiro. "La celebración fue así por la alegría de un gol que fue muy bonito. Entró con suspense y no veía si entraba o no entraba. Me pareció muy merecido y no cejamos nunca en nuestro empeño hasta que entró", repasó.

Preguntado por la actuación de Luka Modric, que estuvo a gran altura, el técnico merengue explicó que jugó un partido "sobresaliente". "Y teniendo en cuenta que en la segunda mitad jugó con una brecha muy grande. Es un luchador, se le abrió la ceja, estuvo 15 minutos en la camilla mientras que le cosían y acabó jugando una gran segunda parte, marcó un gol y eso te habla de su espíritu y del espíritu del equipo. Hemos hecho un partido muy completo".

Además, Solari dijo que no dan nada por perdido pese a los 7 puntos que le separan del Barça a falta de que los culés jueguen este domingo. "Sabíamos que teníamos que encontrar los huecos de alguna manera y ya en el primer tiempo tuvimos ocasiones claras. A veces no entra ese gol, pero el camino es el que seguimos hoy. Vamos a luchar las tres competiciones siempre. Para el Real Madrid no hay nada imposible", destacó.

"ESTOY MUY CONTENTO POR ISCO Y POR TODOS"

Como suele ser habitual, Solari fue preguntado por Isco, que disputó el último cuarto de hora. "Estoy muy contento por Isco y por el resto de los jugadores. Hemos hecho un partido completísimo. Lo merecimos ganar y para eso tienen que estar bien todos. Los que inician y los que entran porque al final nos entrenamos todos juntos", espetó.

"El fútbol es siempre de los futbolistas. Es mérito de ellos y luego cada partido tiene sus circustancias. Hay distintos campos y situaciones. Nosotros ahora mismo tenemos muchos lesionados y mientras tanto ha habido espacio para muchas cosas. El equipo ha demostrado su espíritu ante los inconvenientes", comentó.

Por último, Solari agradeció "las palabras de Machín" al considerar que este sábado jugaron ante "el mejor Madrid de los últimos partidos" y reconoció que -tras tres meses en el cargo- sigue "disfrutando del fútbol". "Parece mucho más tiempo, pero esto me apasiona. Me gusta la competencia y por supuesto que me gusta ganar. Eso no lo niega nadie", zanjó.