Sorloth, la máquina goleadora rojiblanca de 2026

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth celebrando un gol. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth consiguió el pasado martes anotar un 'hat-trick' ante el Club Brujas belga en el Riyadh Air Metropolitano (4-1), en la vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones, tres tantos con los que se convirtió en el máximo goleador colchonero de la temporada, superando al argentino Julián Álvarez, que hasta entonces era el máximo realizador del equipo rojiblanco, y logrando por quinta en apenas dos años anotar tres o más goles.

A veces, en el mundo del fútbol, los fichajes más deseados no son los que acaban teniendo mayor rendimiento. Alexander Sorloth llegó al Atlético en el verano 2024 junto a Julián Álvarez para formar con Antoine Griezmann una delantera para competir por todo y tras ser el segundo máximo goleador de la Liga con 23 tantos, uno menos que el ucraniano Artem Dovbyk (Girona FC). Sin embargo, al noruego le costó entrar en los planes de Diego Pablo Simeone al principio, siendo un habitual revulsivo. De hecho, en su primera temporada, 20 de los 53 partidos disputados lo haría desde el banquillo.

Pese a ello, el 'gigante' noruego demostró que posee el don del gol, y consiguió acabar la temporada como segundo máximo realizador del equipo con 24 tantos, cinco menos que Julián Álvarez, aunque con 1.560 minutos menos sobre el terreno de juego. Además, en la competición liguera, alcanzó los 20 goles, la cifra más alta de un jugador del Atlético de Madrid desde Luis Suárez en la temporada 2020-2021 que concluyó con la conquista del título liguero.

Y de esos 20, nueve llegaron en el tramo final de la competición, incluidos un póker a la Real Sociedad y un 'hat-trick' al Girona en la última jornada. Una fórmula que se repite a lo largo de su carrera, ya que en el Villarreal, de los 26 tantos que anotó en la temporada 2023-2024, 18 llegan a partir de enero. Y como un 'déjà vu' que nunca a su final, los dos primeros meses de 2026 han traído consigo la mejor versión de Sorloth.

El '9' rojiblanco ha arrancado el año natural de manera imparable. En los 14 partidos que ha disputado entre todas las competiciones, Sorloth ha celebrado 10 goles, una mejora sustancial tras un primer tramo de temporada en los que sólo hizo cinco en 22 encuentros. En total, los minutos acumulados en este 2026 por el nórdico son de 896, por lo que ha marca un gol cada 90 minutos en el campo. De hecho, su nivel de forma lo convierte en el segundo mejor goleador de las cinco grandes ligas después de Harry Kane (13), y por delante de Gorka Guruzeta (Athletic) y el madridista Kylian Mbappé (9).

Además, es un jugador que tiene la capacidad de golpear en más de una ocasión cuando lo hace. En la presente temporada, sus goles han llegado repartidos en 12 encuentros, anotando tres dobletes y un 'hat-trick'. Y desde que es jugador colchonero, la cifra asciende a dos tripletes, un póker y cinco dobletes. Datos que le convierten en el jugador que más balones se ha llevado a casa en el Atlético de Madrid desde su llegada a la entidad.

En términos generales, el internacional ha conseguido nueve 'hat-trick' a lo largo de su carrera deportiva --Atlético de Madrid (3), Villarreal (2), Trabzonspor (1), Midtjylland (1) y Bodo/Glimt (1)--. Sin embargo, llama la atención que tres de ellos, el 33,3%, los ha conseguido con la camiseta rojiblanca en poco más de una temporada y media.

El primero en España lo logró en marzo de 2024 con el 'Submarino Amarillo' ante el Granada, y meses después, repetiría, anotando los 4 del 4-4 ante el Real Madrid, algo que repetiría casi un año después, ya en su actual club, ante la Real Sociedad, siendo además el más rápido de la historia del campeona en marcar tres goles, sólo 3 minutos y 57 segundos. 15 días después anotaría un triplete en la última jornada liguera ante el Girona FC, cerrando esta cuenta de tripletes de momento el pasado martes.