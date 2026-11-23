MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Numancia - Athletic Club, Sestao River - Villarreal, Arosa - RC Celta, CA Paso - Sevilla y CD Extremadura - Real Betis son los emparejamientos más destacados de la segunda ronda de la Copa del Rey Mapfre 2026-27, que se disputarán entre el 1 y el 3 de diciembre y que será la última antes de que se incorporen a la competición Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad.
El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey Mapfre, en el que participaban 15 equipos de LaLiga EA Sports, 18 de LaLiga Hypermotion, 14 de Primera RFEF y nueve de Segunda RFEF, celebrado este lunes en el Auditorio Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado como duelos estrella el Numancia-Athletic Club, el Arosa-RC Celta, el CA Paso-Sevilla FC y el CD Extremadura-Real Betis.
El estadio de Los Pajaritos recibirá al segundo equipo más laureado de la competición en un partido con tintes a clásico del fútbol español a principios del S.XXI. Será la novena vez que ambos se midan, aunque la primera en la que lo hagan en la competición de la Copa del Rey. Un campo en el que los rojiblancos nunca han perdido en su historia con un balance de tres empates y una victoria.
En el estadio de A Lomba, el Arosa SC se medirá en un derbi provincial al RC Celta. Los pontevedreses, que ya eliminaron al Pontevedra (2-0) en la primera ronda, repetirán la experiencia de enfrentarse a un rival de su misma provincia, en este caso el más laureado: el RC Celta. Emparejamiento del 'Grupo Norte', que también deparó la visita de un equipo Champions como el Villarreal a Las Llanas para enfrentarse al Sestao River.
En la parte sur, el CA Paso recibirá por primera vez en su historia a un equipo de Primera División, y será uno de los históricos, el Sevilla FC. El siete veces campeón de la Liga Europa intentará no verse sorprendido por un conjunto canario que remontó en la primera ronda al Córdoba (3-1) para seguir vivo en la competición.
Y el otro equipo de la ciudad de Sevilla, el Real Betis, tendrá un desplazamiento más cercano. Los verdiblancos, campeones de la competición en tres ocasiones, se medirán en Almendralejo al CD Extremadura, un duelo inédito, aunque el Betis ha visitado hasta cinco veces el Francisco de la Hera, donde ha perdido en sus dos últimas visitas. Por su parte, el otro campeón presente en el sorteo, el Valencia CF, tendrá que superar al Real Jaén en estadio de La Victoria si quiere avanzar a la siguiente ronda copera.
Un sorteo que se celebró en memoria de Jesús de Miguel, y que contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que destacó la "ilusión" de los equipos más humildes. "Disfrutad de una competición muy bonita en la que muchos equipos tienen oportunidad de tener a grandes equipos a su lado", añadió.
ELIMINATORIAS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY
Sestao - Villarreal
Portugalete - Deportivo de A Coruña
Gimnástica Torrelavega - Deportivo Alavés
Numancia - Athletic Club
Arosa - RC Celta
Real Ávila - Getafe
Reus - Real Racing Club
Amorebieta - CA Osasuna
Huesca - Girona
CE Europa - Rayo Vallecano
Sant Andreu - Eibar
CYD Leonesa - Castellón
Ponferradina - Andorra
Zamora - Real Valladolid
Rayo Majadahonda - Mallorca
Mirandés - Leganés
Real Zaragoza - Burgos
Sabadell - Real Sporting
CA Paso - Sevilla
Cartagena - Elche
CD Coria - Málaga
CD Extremadura - Real Betis
Antequera - Levante
Real Jaén - Valencia
UD Almería - Granada
Albacete - UD Las Palmas
Eldense - Tenerife
AD Ceuta - Cádiz