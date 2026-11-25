El futbolista inglés Raheem Sterling llega al Juzgado de Basingstoke. - Andrew Matthews/PA Wire/dpa

LONDRES, 25 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El futbolista inglés Raheem Sterling, actualmente sin equipo, fue condenado este miércoles a 12 meses de prisión, aunque no irá a la cárcel si no reincide, tras admitir que conducía su Lamborghini mientras inhalaba 'gas de la risa' en una autopista en hora punta, antes de chocar contra una verja metálica.

El jugador, de 31 años, fue condenado en el Juzgado de Primera Instancia de Basingstoke a 12 meses de prisión, con suspensión de la pena durante 18 meses siempre y cuando no reincida, por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso. También se le impuso la obligación de realizar 100 horas de trabajo no remunerado y se le retiró el permiso de conducir durante 24 meses.

Un conductor que llamó a la policía afirmó que se quedó "conmocionado" por lo que vio, y otra persona declaró sobre la maniobra de Sterling que tenía "una preocupación real de que el conductor pudiera matar a alguien", según se expuso anteriormente ante el tribunal.

Las imágenes grabadas con la cámara corporal de un agente durante la detención de Sterling lo muestran en el coche accidentado con dos bombonas en el regazo. Sterling se declaró culpable en septiembre de conducir de forma temeraria un Lamborghini Urus por la M25, la M3, la A327 y Minley Road, en Surrey. También admitió la posesión de seis bombonas de óxido nitroso para inhalación indebida -una droga de clase C y conocida como 'gas de la risa'- y no haber facilitado una muestra.

Las imágenes de la cámara de salpicadero difundidas por la Fiscalía muestran un Lamborghini negro cambiando de carril en múltiples ocasiones antes de chocar contra una barrera de hormigón en el lado derecho y continuar por la carretera.

Jason Bartfeld KC, abogado defensor de Sterling, afirmó que no cabía duda de que se trataba de un "caso de máxima gravedad" debido a la duración de la conducción y a la grave alteración de las facultades "en algunos momentos", aunque se tratara de breves intervalos durante la conducción.

Sin embargo, la defensa no aceptó que los daños en el coche fueran graves y afirmó que existía "confusión" en torno a la falta de entrega de una muestra.