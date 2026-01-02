El Stuttgart abona la cláusula Jeremy Arévalo

Archivo - El jugador del Racing de Santander Jeremy Arévalo. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo se ha convertido este viernes en nuevo jugador del Stuttgart, club con el que firma un contrato hasta 2031 y al que llega procedente del Racing de Santander, después de que la entidad germana haya efectuado el pago de su cláusula de rescisión.

"El VfB Stuttgart, equipo de la Bundesliga, ha procedido al pago de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con su jugador Jeremy Arévalo. En virtud de ello, el futbolista de Maliaño abandona la disciplina de nuestra entidad", apunta el comunicado emitido por el Racing de Santander.

El canterano del Rancing, de 20 años, se marcha del club de su vida, al que ha pertenecido desde los nueve años de edad y donde ha escalado todos los escalones hasta el primer equipo. Ahí, ha disputado 40 partidos, en los que ha conseguido marcar nueve goles, ocho de ellos en los 18 partidos de LaLiga Hypermotion que ha jugado este curso.

El club cántabro quiso agradecer las temporadas en las que ha estado ligado a la entidad: "¡Gracias, Jeremy, estamos muy orgullosos de tu progresión y de cómo has defendido nuestro escudo todos estos años! El Sardinero siempre será tu casa", concluye la nota.