La Sub-17 viajará al Mundial de Catar sin el lesionado Enzo Alves

La Sub-17 viaja al Mundial de Catar sin el lesionado Enzo Alves. - RFEF

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mundial sub-17, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar, reúne a 48 selecciones y España peleará por hacerse con el único gran trofeo que falta en su palmarés con una lista de convocados en la que Guillermo Trujillano sustituye al lesionado Enzo Alves.

Guillermo Trujillano, jugador del Atlético de Madrid, sustituye a Enzo Alves, que se cae de la lista por una lesión muscular. David Cubillo hizo pública este jueves la lista 21 jugadores que buscará el título que falta en el palmarés de la selección, una lista que tiene siete jugadores del FC Barcelona, cuatro madridistas y cuatro atléticos como clubes más representados.

Una convocatoria compuesta, mayoritariamente, por jugadores de la promoción de 2009, es decir, de la Selección sub-18. Aunque para FIFA el Mundial es sub-17 ya que cuenta el año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre), mientras que para UEFA y para la RFEF los años los marca la temporada futbolística y van del 1 de julio al 30 de junio.

El combinado nacional debutará en el campo el 20 de noviembre midiéndose con China. Fiyi, el día 23, será el segundo rival y el grupo se cierra el lunes 23 con el encuentro ante Marruecos. Se clasifican directamente para los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.

LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN SUB-17

PORTEROS: Darlington Chichoro (Athletic Club), Guille Ponce(Real Madrid) y Diego Piqueras (Atlético de Madrid).

DEFENSAS: Arnau Cases (RCD Espanyol), Raúl Expósito (FC Barcelona), Jorge Domínguez (Atlético de Madrid), Holmes Junior Zamorano (Girona), Sergi Mayans (FC Barcelona), Baba Kourouma (FC Barcelona), Jordi Pesquer (FC Barcelona) y Kemen Mitxelena (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Mateo Sobral (RC Celta), Eloi Gómez (Ajax), Marco David Company (Real Madrid), Ebrima Tunkara (FC Barcelona), Roberto Tomás (FC Barcelona) y Álvaro Fernández (Atlético de Madrid).

DELANTEROS: Owen Emeka (Granada), Ïu Martínez (FC Barcelona), Christian Imga (Athletic Club), Rafael Cruz (Las Palmas), Yeremaiah Ramos (Real Madrid), Guillermo Trujillano (Atlético de Madrid), Iker Aranda (Valencia) y Joaquín Manuel S. Flores 'Polli' (RCD Espanyol).